Какие сейчас цены на бензин на АЗС в Украине

За последние несколько недель в Украине выросли цены на горючее. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на бензин в Украине. Фото из открытых источников

По информации источника, средняя цена на бензин А-92 составляет 49,65 гривны за один литр. А-95 обойдется в 50,49 грн/л. А если говорить о бензине А-95 премиум, то его стоимость на АЗС сейчас составляет 52,35 грн/л. Дизельное топливо продают по цене 57,24 грн. Автомобильный газ в среднем стоит 29,21 грн.

Средние цены на горючее по Украине:

Бензин А-95 премиум — 52,35 грн/л;

Бензин А-95 — 50,49 грн/л;

Бензин А-92 — 49,65 грн/л;

Дизельное топливо — 55,36 грн/л;

Дизельное топливо премиум — 57,24 грн/л;

Газ авто­мобильный — 29,21 грн/л.

Стоит отметить, что за последние три недели подорожал бензин А-95 премиум. Цена увеличилась с 50,93 грн до 52,35 грн. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла с 56,41грн до 57,24 грн. А автогаз за три недели значительно подешевел. Ценник снизился с 36,91 грн до 29,21 грн.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что в Украине вновь подорожала гречка. В украинских супермаркетах цена перевалила за 90 гривен. Отмечается, что самая низкая цена на гречку в Украине была в июне 2019 года. А в июле 2022 — самая высокая цена на последние пять лет.

Также портал "Комментарии" информировал о том, какие вакансии и зарплату предлагают украинцам. Также стало известно, сколько за последние три месяца было опубликовано свежих вакансий и сколько было создано резюме. Так, количество вакансий составило 19 469, а количество резюме — 143 638. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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