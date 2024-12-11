Какие товары в Украине стали дешевле: как изменилась цена за год

Госстат опубликовал статистику инфляции за ноябрь, где показал, какие товары в Украине стали дороже, а какие снизили свою цену. Кроме того, Госстат указал уровень инфляции в Украине и годовую смену потребительских цен.

Инфляция в Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным Госстата, инфляция в ноябре выросла на 1,9%, что стало вторым самым высоким показателем в 2024 году, уступая лишь 2,2% за июнь. С начала года инфляция в Украине составляет 10,4%, а в годовом выражении ускорилась до 11,2%.

Несмотря на рост цен на большинство товаров, некоторые категории в Украине подешевели в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Товары, которые подешевели в Украине в ноябре:

Одежда и обувь – 2,2%

Фрукты – 1,5%

Сахар – 1,3%

Однако большинство продуктов в ноябре подорожало. Рекордный рост цены испытали яйца, которые увеличились более чем на половину стоимости.

Товары, которые стали дороже в Украине в ноябре:

Яйца – 54,6%

Овощи – 13,7%

Молоко – 5,6%

Масло – 5,2%

Масло подсолнечное – 5%

Хлеб – 2,2%

Изменение цен по сравнению с 2023 годом:

Яйца – 30,6%

Овощи – 62,9%

Молоко – 16,6%

Масло – 30,7%

Хлеб – 15,8%.

Фрукты – 24,7%

В 2024 году подешевел только сахар – на 3,6%

Инфляция – это экономическое явление, характеризующееся постоянным ростом общего уровня цен на товары и услуги. Когда инфляция растет, за ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше. Это означает, что покупательная способность денег уменьшается, то есть процесс их обесценивания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцев может ожидать гиперинфляция, которая ударит по каждому.

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