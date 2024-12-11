Какие товары в Украине стали дешевле: как изменилась цена за год

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Slava Kot
Госстат опубликовал статистику инфляции за ноябрь, где показал, какие товары в Украине стали дороже, а какие снизили свою цену. Кроме того, Госстат указал уровень инфляции в Украине и годовую смену потребительских цен.
Инфляция в Украине. Фото из открытых источников
Согласно данным Госстата, инфляция в ноябре выросла на 1,9%, что стало вторым самым высоким показателем в 2024 году, уступая лишь 2,2% за июнь. С начала года инфляция в Украине составляет 10,4%, а в годовом выражении ускорилась до 11,2%.
Несмотря на рост цен на большинство товаров, некоторые категории в Украине подешевели в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Товары, которые подешевели в Украине в ноябре:
Однако большинство продуктов в ноябре подорожало. Рекордный рост цены испытали яйца, которые увеличились более чем на половину стоимости.
Товары, которые стали дороже в Украине в ноябре:
Изменение цен по сравнению с 2023 годом:
В 2024 году подешевел только сахар – на 3,6%
Инфляция – это экономическое явление, характеризующееся постоянным ростом общего уровня цен на товары и услуги. Когда инфляция растет, за ту же сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше. Это означает, что покупательная способность денег уменьшается, то есть процесс их обесценивания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцев может ожидать гиперинфляция, которая ударит по каждому.
Также "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" на 40% увеличила тарифы.
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