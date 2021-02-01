Каким будет курс гривны на следующие месяцы - прогнозы экспертов

Финансовые эксперты сообщили, что ожидать от курса гривны в ближайшее время. Об этом сообщает издание ТСН.ua.

Курс гривны на февраль-март - прогноз. Фото: 112.ua

По мнению специалистов, гривна останется стабильной ближайшие два-три месяца.

Однако со следующей недели стоит ожидать незначительного ослабления курса украинской валюты, которое со временем пройдет.

Значительной девальвации гривны пока не предвидится.

Прогноз финансовых специалистов стал позитивным после того, как Нацбанк Украины сообщил об успехе в переговорах с Международным валютным фондом.

Также эксперты советуют воздержаться от покупки долларов, если в этом нет необходимости.

Ранее сообщалось, что в Украине поступит электроэнергия из Российской Федерации. Поставка предусмотрены течение нескольких часов первого февраля тремя потоками.

Отмечается, что доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп". Данное предприятие имеет одесскую регистрацию, а конечным бенефициаром называют Виктора Милевского. Детали ситуации читайте в нашем материале.

Напомним, что спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что украинцам могут возместить январские потери за коммунальные услуги, цена на которые резко возросла.

На данный момент Верховная Рада Украины просит Кабмин быстрее наработать изменения, предусматривающие компенсацию за дорогу коммуналку. Дмитрий Разумков сообщает, что государство сможет возместить деньги украинцам в виде субсидий. Детали об инициативе можно посмотреть на сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что Илон Маск повысил стоимость криптовалюты одним словом в Twitter. Что это за слово и почему оно повлекло подорожание биткоина, читайте здесь.

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