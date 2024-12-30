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Какое настоящее влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина

Как программы стимулирования потребительского спроса повлияли на ВВП Украины в 2024 году.

сегодня, 10:00
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Slava Kot

Министерство экономики опубликовало отчет о влиянии программ развития на ВВП Украины в 2024 году. В нем указано, какое влияние имели программы "Национального кэшбека" и "Зимняя еПоддержка", которая также известна как "тысяча Зеленского".

Какое настоящее влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина

Тысяча гривень от Зеленского

Согласно оценкам правительства, реальный ВВП Украины в 2024 году увеличится на 3,9%. В частности, 0,64% от этого роста составили программы развития ВВП. Из них наибольший рост для экономики предоставила программа поддержки производителей "кредиты 5-7-9" – 0,422% ВВП. Следующей стала программа "єОселя" — 0,056%.

Что касается стимулирования потребительского спроса, то программа "Зимняя еПоддержка" в 2024 году прибавила к росту ВВП страны 0,023%. А "Национальный Кэшбэк" — 0,001%, что стало одним из самых маленьких факторов для увеличения ВВП.

Какое настоящее влияние ”тысячи Зеленского” и кэшбека на ВВП получила Украина - фото 2

Воздействие программ развития на ВВП в 2024 году. Министерство экономики

Как пишет народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, эти программы стали одни из наименее эффективных.

""Кешбек" принес целых +0,001% ВВП. Очень "мощный" результат — обратному пропорционально тому пафосу с которым этот идиотизм запускали. Другая идиотская программа "1000 Зеленского" вообще +0,023% ВВП. Наименее эффективна программа даже по официальным расчетам. Что и стоило доказать", - указывает нардеп.

По словам Железняка, "интересно, сколько ВВП по расчетам чиновников было бы просто не забирать эти 10-15 млрд грн в армии?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег получили украинцы по программе "Национального кэшбека".

Также "Комментарии" писали о том, что получателей "тысячи Зеленского" ждут новые ограничения.



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