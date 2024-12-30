Какое настоящее влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина

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Slava Kot
Министерство экономики опубликовало отчет о влиянии программ развития на ВВП Украины в 2024 году. В нем указано, какое влияние имели программы "Национального кэшбека" и "Зимняя еПоддержка", которая также известна как "тысяча Зеленского".
Тысяча гривень от Зеленского
Согласно оценкам правительства, реальный ВВП Украины в 2024 году увеличится на 3,9%. В частности, 0,64% от этого роста составили программы развития ВВП. Из них наибольший рост для экономики предоставила программа поддержки производителей "кредиты 5-7-9" – 0,422% ВВП. Следующей стала программа "єОселя" — 0,056%.
Что касается стимулирования потребительского спроса, то программа "Зимняя еПоддержка" в 2024 году прибавила к росту ВВП страны 0,023%. А "Национальный Кэшбэк" — 0,001%, что стало одним из самых маленьких факторов для увеличения ВВП.
Воздействие программ развития на ВВП в 2024 году. Министерство экономики
Как пишет народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, эти программы стали одни из наименее эффективных.
По словам Железняка, "интересно, сколько ВВП по расчетам чиновников было бы просто не забирать эти 10-15 млрд грн в армии?".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег получили украинцы по программе "Национального кэшбека".
Также "Комментарии" писали о том, что получателей "тысячи Зеленского" ждут новые ограничения.
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