Кобальт стал самым прибыльным инвестиционным активом среди сырьевых товаров, говорится в промежуточных итогах за текущий год.

Кобальт существенно подорожал. Фото из открытых источников

Сообщается, что стоимость кобальта выросла на 39%. Это связано с растущим спросом на кобальт в области аккумуляторных технологий и зеленой энергетики.

Отмечается, что на втором месте по доходности оказался кофе сорта арабика с ростом в 25,8%. А на третьем месте – золото (25,6%).

Отмечается, что самым плохим активом стал апельсиновый сок. Его цена рухнула на 45% с начала года, став самой убыточной инвестицией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.