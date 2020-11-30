Какое украинское оружие пользуется спросом в мире - Укроборонпром

Председатель Укроборонпрома Игорь Фоменко рассказал о самом популярном в мире военном оружие украинской разработки. Об этом сообщил сайт РБК-Украина.

Какое украинское оружие пользуется спросом в мире. Фото: zik

По его словам, украинское оружие ценится во многих развитых странах.

Укроборонпром экспортирует в другие страны примерно две трети продукции от всего украинского производства.

Наибольшим спросом за рубежом пользуются ракетные системы "Скиф", "Корсар", "Стугна", ракетные системы, запчасти к авиационной технике, установки для военно-морского флота, украинские радиолокационные системы.

Также Украина предоставляет выгодные и качественные услуги по ремонту военной авиатехники.

Так Конотопский завод "Авиакон" ремонтирует два вертолета организации НАТО. Кроме того, к украинскиим специалистам обращаются страны ЕС и США.

Игорь Фоменко сообщил, с такими темпами и развитием отрасли мы можем конкурировать с Россией и забрать у нее большой кусок работы в этой сфере.

Также председатель Укроборонпрома заявил, что в Украине есть перспективные разработки. Среди них — беспилотник "Сокол-300". Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" как производитель высокоточных ракетных систем может идеально адаптировать этот беспилотник под свои разработки. Если проект финансировать, спустя год беспилотник может быть принят на вооружение.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что украинскую полицию вооружат электрошокерами. Такое нововведение приняли, чтобы задержание преступников проходили безопасно как для милиционера, так и для окружающих. Применение полицией электрошокера успешно практикуется во многих развитых странах.





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