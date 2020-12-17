Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос

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Любовь Блажко
Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group.
Деньги. Фото: unsplash
Создатели этого опроса поделились, что минимальная сумма, на которую согласны украинцы – это 5 тысяч гривен, а максимальная – около 100 тысяч гривен. Они также рассказали, что чаще всего приемлемая зарплата для человека вкладывалась в интервал от 10 тысяч до 25 тысяч гривен.
Стоит также отметить, что за прошедший год уровень зарплаты украинцев вырос на 5,5% — с 1927 гривен в 2019 году.
Опрос компании Research & Branding Group был проведен с 16 по 25 ноября этого года. В нем приняли участие 1800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4%.
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