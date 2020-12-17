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Главная Новости Бизнес экономика Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос
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Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос

Украинцам в среднем достаточно 20 тысяч гривен

сегодня, 16:46
Автор:

Любовь Блажко

Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group.

Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос

Деньги. Фото: unsplash

Создатели этого опроса поделились, что минимальная сумма, на которую согласны украинцы – это 5 тысяч гривен, а максимальная – около 100 тысяч гривен. Они также рассказали, что чаще всего приемлемая зарплата для человека вкладывалась в интервал от 10 тысяч до 25 тысяч гривен. 

Стоит также отметить, что за прошедший год уровень зарплаты украинцев вырос  на 5,5% — с 1927 гривен в 2019 году.

Опрос компании Research & Branding Group был проведен с 16 по 25 ноября этого года. В нем приняли участие 1800 добровольцев со всей Украины, кроме оккупированных Россией территорий. Допускается максимальная погрешность выборки 2,4%.

Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос - фото 2
Какую зарплату хотят получать украинцы: был проведен опрос - фото 3
Ранее издание "Комментарии" сообщало, названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++. 
Информация об этом опубликована на портале work.ua. Также там указано, что средняя зарплата украинца составляет 12 с половиной тысяч в месяц. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-priemlemyy-uroven-zarplaty-1608199629.html
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