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Главная Новости Бизнес экономика Карантин выходного дня: в Минэкономики подсчитали убытки
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Карантин выходного дня: в Минэкономики подсчитали убытки

Больше всего карантин повлиял на малый и средний бизнес

сегодня, 14:33
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты в прямом эфире "Сніданку з 1+1" заявили, что экономические потери от карантина выходного дня были незначительными. 

Карантин выходного дня: в Минэкономики подсчитали убытки

Карантин выходного дня. Фото: УНИАН

Согласно оценкам Минэкономики, убытки составляют от 0,04 до 0,06 процентных пунктов от ВВП в расчете за год. Самый тяжелый удар пришелся малые и средние предприятия. Тем не менее это никак не отразилось на финансовой системе. Именно по этой причине банковская сфера вела бесперебойную деятельность. 

Как сообщалось ранее, карантин выходного дня больше всего убытков принес ресторанам, потому что львиная доля их прибыли приходилась именно на выходные. И это вовсе неудивительно, потому что люди после трудовой недели хотят куда-то пойти и расслабиться. В среднем рестораны за этот период лишились около 40 процентов прибыли от всего оборота за неделю. 

Немного меньше карантин выходного дня отразился на барах, пиццериях и кальянных. А самые незначительные убытки понесли фастфуды.

Согласно данным сервиса автоматизации общепита, за первую неделю без локдауна выходного дня не всем заведениям общественного питания удалось восстановиться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что принес карантин выходного дня. Во время вчерашнего заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране значительно улучшилась ситуация с уровнем заболевания коронавирусом. По его словам, спустя две недели действия карантина выходного дня удалось выровнять процент занятости больничных коек, а количество новых случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе оказалось на 6 тысяч меньше, чем ожидалось.


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