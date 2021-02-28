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Когда в Украине возобновится экономика - прогноз

Рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало Украине восстановления экономики в ближайшее время

сегодня, 10:20
Автор:

Кириєнко Анна

Эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings спрогнозировали Украине восстановления экономики после коронакризиса ближайшее время.

Когда в Украине возобновится экономика - прогноз

Экономика Украины: когда произойдет рост ВВП. Фото: regnum.ru

По подсчетам агентства, ВВП Украины в этом году вырастет на 4,1 процента. Это в свою очередь даст возможность экономике оправиться после падения на 4,2 процента в прошлом году.

Рост ВВП произойдет благодаря частному потреблению, росту производства сельхозпродукции и частичному восстановлению инвестиций.

Согласно собранным данным аналитического агентства, последняя волна коронавируса была более серьезной, чем первая.

"Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными", — говорится в обзоре экспертов Fitch Ratings.

Несмотря на это аналитики прогнозируют, что в следующем году ВВП Украины замедлится до 3,8 процентов.

Напомним, что министерство финансов Украины сообщило на сколько вырос государственный долг Украины за январь. Согласно указанной информации, на конец января государственный долг Украины составил 2 558,22 миллиарда гривен. Если перевести в международную валюту — 90,74 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, какой курс валют ждать украинцам в марте. Обвал мировых фондовых площадок накануне, рост доллара и повышение доходности американских облигаций формирует достаточно негативный фон для гривны и инвестиционной активности. Подробный прогноз эксперта читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что стало известно о размере средней зарплаты в Украине и в мире. Данные Государственной службы статистики можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-ukraine-at-b-outlook-stable-26-02-2021
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