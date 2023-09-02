Коломойский арестован с возможностью внесения залога

Шевченковский райсуд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Об этом сообщают "Комментарии".

Игорь Коломойский

Как сообщают СМИ из зала суда, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Бюро экономической безопасности по применению к Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 31 октября включительно.

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Он был взят под стражу в зале суда.

При этом размер залога определен в размере 509 миллионов 960 тысяч гривен или 190 тысяч прожиточных минимумов.

Игорь Коломойский покинул здание суда ни сказав ни слова, прокурор от комментариев отказался.

Ранее, в этот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что Игорь Коломойский — сооснователь крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Со 2 марта 2014 по 24 марта 2015 год он занимал пост председателя Днепропетровской областной государственной администрации, поддержав единство Украины. Из-за конфликта с действующим тогда президентом Петром Порошенко ушел с занимаемой должности. По состоянию на 2020 год, Коломойский занимал восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в 1 млрд долларов.

19 мая 2020 года Игорь Коломойский стал фигурантом уголовных дел, находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории США.

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