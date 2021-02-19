Коломойский vs Пинчук: как олигархи «делят» украинскую электроэнергию

Украинские олигархи соревнуются друг с другом за право покупать электроэнергию в промышленных масштабах дешевле, чем другие потребители. При этом каждый идет своим путем. Об этом пишет в своем блоге на портале "Комментарии" политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.

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По словам блогера, Игорь Коломойский – "самый прямолинейный".

"Его трейдеры при малопонятных обстоятельствах с дисконтом выкупили треть выработки "Энергоатома" на первое полугодие текущего года. Это больше, чем потребляют ферросплавные заводы группы "Приват", соответственно значительная часть попросту перепродается по реальной рыночной цене. Схема высокомаржинальная, но уязвимая. Это бег на короткие дистанции, ведь в любой момент может быть перекрыта", — пишет Сазонов.

Подход Виктора Пинчука эксперт называет более изящным. Так, металлургический завод "Интерпайп-Сталь" на законодательном уровне обрел статус предприятия "зеленой металлургии". Как пояснил политолог, по инициативе народного депутата Дмитрия Кисилевского, который ранее занимал место одного из топ-менеджеров "Интерпайпа", соответствующие нормы были заложены в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

"Только вдумайтесь – лоббистам Пинчука удалось в закон о поддержке развития зеленой энергетики втиснуть норму, позволяющую некоторым промышленным предприятиям в этой поддержке не участвовать. Дескать они сами не менее "зеленые", чем ветряки и солнечные панели. Оксюморон, конечно, но в Украине и не такое случается, — считает Сазонов. — Другое дело, что то, что не заплатит Пинчук, по факту доплатят другие предприятия – пекарни, кофейни и парикмахерские. Которые, по логике Кисилевского, куда менее экологичны, чем метзавод олигарха".

Также эксперт акцентирует на том, что должностные лица НКРЭКУ имплементировали льготы "зеленым металлургам", изменив методику расчета тарифа на передачу электроэнергии еще до того, как Минэкономразвития начал выдавать претендентам на этот статус удостоверяющие справки. После этого, считает Сазонов, представители НКРЭКУ стали часто появляться в эфире телеканала ICTV из орбиты Пинчука. Блогер резюмирует, что в Украине уже стало привычным, что эфирное время подконтрольных олигархам телеканалов используется как разменная валюта во взаимоотношениях с политиками и высшими чиновниками.

"Хотелось бы, чтобы решения регулятора диктовались интересами общества, а не коммерческими соображениями крупнейших представителей бизнеса", — говорится в блоге Сазонова.

Напомним, эксперты рассказали, какие политические игры ведет олигарх Ринат Ахметов.

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