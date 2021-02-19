Коломойский vs Пинчук: как олигархи «делят» украинскую электроэнергию

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Таисия Ерохина
Украинские
олигархи соревнуются друг с другом за право покупать электроэнергию в
промышленных масштабах дешевле, чем другие потребители. При этом каждый идет
своим путем. Об этом пишет в
своем блоге на портале "Комментарии" политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.
Фото из открытых источников
По словам
блогера, Игорь Коломойский – "самый прямолинейный".
Подход Виктора
Пинчука эксперт называет более изящным. Так, металлургический завод "Интерпайп-Сталь"
на законодательном уровне обрел статус предприятия "зеленой металлургии". Как
пояснил политолог, по инициативе народного депутата Дмитрия Кисилевского,
который ранее занимал место одного из топ-менеджеров "Интерпайпа", соответствующие
нормы были заложены в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины
относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической
энергии из альтернативных источников энергии".
Также эксперт
акцентирует на том, что должностные лица НКРЭКУ имплементировали льготы
"зеленым металлургам", изменив методику расчета тарифа на передачу
электроэнергии еще до того, как Минэкономразвития начал выдавать претендентам
на этот статус удостоверяющие справки.
После этого, считает Сазонов, представители НКРЭКУ стали часто появляться
в эфире телеканала ICTV из орбиты Пинчука. Блогер резюмирует, что в Украине уже стало
привычным, что эфирное время подконтрольных олигархам телеканалов используется как
разменная валюта во взаимоотношениях с политиками и высшими чиновниками.
Напомним,
эксперты рассказали, какие политические игры ведет олигарх
Ринат Ахметов.
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