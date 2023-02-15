Несмотря на существенный уровень физических повреждений энергообъектов Украины и частых отключений электроэнергии, преступный замысел врага провалился - тотального блекаута не произошло. Аналитики YouControl исследовали, кто владеет крупнейшими энергетическими компаниями критической инфраструктуры, значительная часть которых потерпела удары противника, пишут "Комментарии".



Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины

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“ Большинство компаний принадлежат государству или отечественным частным владельцам. Однако существенная доля находится под прямым или косвенным корпоративным контролем иностранцев ", — говорится в исследовании .

Аналитики сделали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода. Фактически каждый шестой объект имеет в себе иностранный капитал. Украинские учредители или бенефициары контролируют 306 компаний.

Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран.

" Структура собственности в энергетике достаточно непрозрачна, о чем свидетельствует высокая доля номинальных владельцев из таких юрисдикций как: Кипр, Нидерланды, Латвия, а также наличие акционеров из Швейцарии и Австрии. То есть из стран, обычно используемых для прикрытия фактических бенефициарных владельцев ", — анализирует YouControl.

Последние события в сфере возбуждения уголовных дел, сложения депутатских полномочий и санкционных мер по ряду пророссийских политиков-бизнесменов указывают на общественную важность роста прозрачности существенного корпоративного контроля. А также на необходимость более детального анализа кардинальных изменений, происходящих в структуре собственности энергетических объектов критической инфраструктуры.

" Олигархические бизнес-группы, в частности Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Константина Григоришина, VS Energy, Игоря Коломойского и ряда бывших депутатов ОПЗЖ де-факто контролируют критические активы в сфере энергообеспечения Украины", — говорится в исследовании .

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов является владельцем группы компаний SCM - бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4 место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.



В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин), которые находятся под санкциями в Украине. Александр Бабаков попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и других стран. В ноябре 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал доли в уставных капиталах пяти предприятий группы, распределяющих около 10% электроэнергии в Украине.

Партнером Рината Ахметова из металлургического холдинга Метинвест является группа Smart Holding, которая до января 2023 принадлежала народному депутату Украины 8,9 созывов Вадиму Новинскому. Все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применил санкции в отношении Вадима Новинского.





Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец ПриватБанка и один из совладельцев ФПГ Приват Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.

Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по компании, принадлежащей к критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко — бывшего члена фракции "Оппозиционная платформа — При жизни" (прекратила свою деятельность в мае 2022 года и о судьбе "бывших" из ОПЗЖ писал YouControl). Сейчас Юрий Бойко – глава депутатской группы “Платформа за жизнь и мир”. В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, связывающийся с упомянутым политиком.

Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе “ОПЗЖ” Сергея Левочкина – Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года составила мандат народной избранницы – является бенефициаркой трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тинный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО "Киевспецтранс", специализирующийся на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в Киеве.

Брат еще одного бывшего члена фракции "ОПЗЖ" Григория Суркиса — Игорь Суркис — бенефициар двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролируют так называемую группу Приват. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании. При этом совладелицей оффшорных компаний-акционеров трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экснародного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.

Наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых входит в секцию D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" и попали в выборку, принадлежат к Группам ДФ (Group DF) Дмитрию Фирташу, который с 2014 года находится в Австрии. Основным видом деятельности указанных компаний является транспортировка и торговля газом. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний Содружество, подконтрольной эксдепутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.

Следовательно, аналитики отмечают, что в связи с существенной частью владельцев критической энергоинфраструктуры с Российской Федерацией должен стать предметом усиленного внимания и поводом к конкретным действиям со стороны правоохранительных органов ради защиты национальной безопасности.

Украинское законодательство предусматривает реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. Пока его нет, только общий секторальный список и критерии отнесения.

" А еще важно осуществление контроля над объектами инфраструктуры. Нарушение их функционирования может причинить вред жизненно важным национальным интересам. С этой точки зрения представляется крайне рисковым наличие у них учредителей или конечных бенефициарных собственников из страны-агрессора , — говорит заместитель директор YouControl по правовым вопросам Данил о Глобе . - При наличии таких и других негативных факторов для снижения риска реализации возможных угроз было бы целесообразным предусмотреть механизм альтернативного внешнего государственного управления/координации работы таких объектов, по крайней мере, на время действия военного положения " .

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