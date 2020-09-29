Конституционность закона о рынке земли: какого решения стоит ожидать от КСУ

Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 29 сентября, должен был рассмотреть конституционность закона о рынке земли. Однако отложил рассмотрение из-за отсутствия представителя президента в КСУ Федора Вениславского, который является участником производства. И все же рано или поздно вынести вердикт придется. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какое решение может принять КСУ, а также в том, какие могут быть последствия.



Конституционность закона о рынке земли: какие моменты вызывают вопросы

Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен считает, что решение КСУ по этому вопросу пока сложно спрогнозировать.

"Представление о рассмотрении дела поступило преимущественно от депутатов "Батькивщины" и ОПЗЖ, которые выступали категорически против введения обращения паевых с/х земель в любой форме, – напоминает Роман Сластен. – Замечания в их представлениях больше касаются процедуры принятия, чем противоречия сути Закона положениям Конституции. Основная жалоба по процессу заключается в том, что президент назначил пленарное заседание ВРУ на 30 марта, а парламент проголосовал за закон в целом 31 марта ночью. Является ли это серьезным нарушением? Определять судьям. Хотя в этом контексте важно также вспомнить историю принятия самой Конституции Украины".

По мнению гендиректора УКАБ, интересен тот факт, что обращая внимание КСУ нормы Конституции, истцы среди прочего указали первую часть статьи 14, тогда как вторую ее часть, скорее всего, умышленно не указали.

"Эта часть звучит следующим образом: "Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом". То есть, право собственности на землю для граждан, юридических лиц и государства предусмотрено Конституцией еще в редакции 1996 года. А вот реализация этого права по паевым сельскохозяйственным землям была заблокирована печально известным мораторием", – подчеркивает Роман Сластен.

То есть, по сути своей Закон Украины № 552- І от 31.03.2020 как раз и был нацелен на обеспечение возможности реализации права собственности на земельные участки. И соответственно – свободного распоряжения собственниками своим имуществом, обращает внимание гендиректор УКАБ.

"Будет очень обидно, если при рассмотрении дела КСУ вопрос формы возобладает над сутью, – говорит Роман Сластен. – А титанические усилия президента, ВРУ и правительства по цивилизованному развитию земельных отношений окажутся вдруг перечеркнуты популистскими желаниями отдельных политических сил заработать дополнительные баллы накануне выборов".

Конституционность закона о рынке земли: замечания процессуального характера

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что представления в КСУ о признании неконституционными положений законов о земельной реформе содержат ряд замечаний процессуального характера. Они, в частности, касаются правомочности проведения заседания Рады в конце марта. Речь о якобы нарушении закона о регламенте, других процедурных нарушений.

"Депутаты считают, что этого достаточно для признания закона неконституционным, – отмечает Михаил Дяденко. – Кроме того, в представлениях (как от депутатов "Батькивщины", так и от ОПЗЖ) акцентируется внимание на том, что земля – народное достояние. Этим также аргументируется неконституционность закона, который разрешает продажу земли".

По словам эксперта, есть три варианта развития событий: решение ВР будет признано неконституционным по процедурным моментам; решение будет признано соответствующим Конституции частично; решение будет признано полностью соответствующим Конституции.

"В более выигрышном положении сегодня находится власть, поскольку фактически любое решение КСУ ее в определенной степени устраивает, – говорит Михаил Дяденко. – В частности, если решение будет признано неконституционным, власть сможет кивать на то, что т.н. "демократическая оппозиция" в составе "Батькивщины" и "Европейской солидарности", вместе с пророссийской ОПЗЖ, выступает против важных для страны реформ, включая ключевую, земельную, на которой давно настаивает Запад".

Если же решение будет в пользу власти, она будет говорить о чистоте процедуры принятия закона. А также о том, что открытие рынка земли приведет к экономическому росту, против чего выступали оппоненты, отмечает эксперт.

Конституционность закона о рынке земли: признать не значит отменить

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай обращает внимание, что КСУ недавно признал частично незаконными карантинные меры, которые ввело правительство. При этом нет механизма отмены этих норм. Подобное частичное решение могут принять и касательно открытия рынка земли, считает политолог.

"КСУ может принять половинчатое решение, или занять нейтральную позицию. И признать закон частично не соответствующим Конституции, – отмечает Валентин Гайдай. – Если КСУ признает незаконной процедуру принятия закона, то его можно переголосовать с соблюдением процедуры. Что не станет качественным решением проблемы, просто сдвинет сроки открытия рынка земли. Если же КСУ признает сам закон неконституционным – это уже будет куда глобальнее".

По словам эксперта УИП, такое решение нанесет серьезный удар по власти, по правительству, которые брали на себя определенные обязательства перед западными партнерами. А теперь отыгрывают назад. Неважно под каким соусом.

"Ввиду того, что на Западе и так в последние месяцы косо смотрят на Украину (вмешательство властей в работу антикоррупционных структур, ряд других моментов), что уже пошли "звоночки", будто могут отменить безвиз, не дать транши-кредиты ("ЕС – не банкомат") – мы можем остаться без зарубежной финансовой помощи. А впереди – выплаты по старым обязательствам, повышение соцстандартов, поддержка курса гривни. Все это будет под вопросом, – уверен Валентин Гайдай. – Так что признание закона об открытии рынка земли неконституционным – крайне нежелательно для власти. Но каким бы ни было решение – КСУ точно вынесет его в этом году".

Напомним, глава Ассоциации животноводов Украины, глава ГО "Народный союз" Ирина Паламар пояснила, почему Конституционный суд должен признать не соответствующим Основному Закону решение Верховной Рады об открытии рынка земли.

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