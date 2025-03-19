Кормят каждую украинскую семью: сразу два стратегических продукта резко "подскочили" в цене

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Лиля Воробьева
В Украине зафиксирован рост цен на два популярных продукта – хлеб и сало. По данным портала "Минфин", на 19 марта наблюдается подорожание хлебобулочных изделий и мясной продукции.
Цены на хлеб и сало в Украине (фото из открытых источников)
Стоимость нарезанного пшеничного хлеба весом 650 грамм повысилась с 38,75 грн до 40,65 грн, что на 1,90 грн больше.
Также подорожало домашнее сало – теперь за килограмм этого продукта придется заплатить 239,70 грн. вместо 232,47 грн., что на 7,23 грн. больше.
Где продается самое дешевое и самое дорогое сало:
В настоящее время средняя цена на сало составляет 239,70 грн за килограмм.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине повысилась цена на базовый продукт . Цены на сахар в Украине постепенно увеличиваются. Растущий экспорт и сезонные факторы создают условия для дальнейшего удорожания этого продукта.
Аналитики Всеукраинского аграрного совета сообщают, что отпускные цены на сахар в среднем составляют 24,60–25,30 грн за килограмм.
Кроме того, в Украине традиционно наблюдается повышение цен с начала года, которое продлится до середины лета.
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