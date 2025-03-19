Кормят каждую украинскую семью: сразу два стратегических продукта резко "подскочили" в цене

В Украине зафиксирован рост цен на два популярных продукта – хлеб и сало. По данным портала "Минфин", на 19 марта наблюдается подорожание хлебобулочных изделий и мясной продукции.

Цены на хлеб и сало в Украине (фото из открытых источников)

Стоимость нарезанного пшеничного хлеба весом 650 грамм повысилась с 38,75 грн до 40,65 грн, что на 1,90 грн больше.

Также подорожало домашнее сало – теперь за килограмм этого продукта придется заплатить 239,70 грн. вместо 232,47 грн., что на 7,23 грн. больше.

Где продается самое дешевое и самое дорогое сало:

Дешевле всего — в "Мегамаркете" (200,40 грн/кг).

Дороже всего – в Novus (279 грн/кг).

В "Сильпо" свиное сало "Фермерское" стоит 229 грн/кг.

В настоящее время средняя цена на сало составляет 239,70 грн за килограмм.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине повысилась цена на базовый продукт . Цены на сахар в Украине постепенно увеличиваются. Растущий экспорт и сезонные факторы создают условия для дальнейшего удорожания этого продукта.

Аналитики Всеукраинского аграрного совета сообщают, что отпускные цены на сахар в среднем составляют 24,60–25,30 грн за килограмм.

"В настоящее время многие заводы выкупают квоты для европейского рынка. Украинские производители уже подготовились к внешним поставкам к открытию ЕС, и к этому времени мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран остается стабильным, а дополнительный интерес со стороны Европы усиливает".

Кроме того, в Украине традиционно наблюдается повышение цен с начала года, которое продлится до середины лета.

