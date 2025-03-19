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Кормят каждую украинскую семью: сразу два стратегических продукта резко "подскочили" в цене

Эксперты объяснили, какие сети магазинов предлагают самые лучшие цены

сегодня, 20:37
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Украине зафиксирован рост цен на два популярных продукта – хлеб и сало. По данным портала "Минфин", на 19 марта наблюдается подорожание хлебобулочных изделий и мясной продукции.

Кормят каждую украинскую семью: сразу два стратегических продукта резко "подскочили" в цене

Цены на хлеб и сало в Украине (фото из открытых источников)

Стоимость нарезанного пшеничного хлеба весом 650 грамм повысилась с 38,75 грн до 40,65 грн, что на 1,90 грн больше.

Также подорожало домашнее сало – теперь за килограмм этого продукта придется заплатить 239,70 грн. вместо 232,47 грн., что на 7,23 грн. больше.

Где продается самое дешевое и самое дорогое сало:

  • Дешевле всего — в "Мегамаркете" (200,40 грн/кг).
  • Дороже всего – в Novus (279 грн/кг).
  • В "Сильпо" свиное сало "Фермерское" стоит 229 грн/кг.

В настоящее время средняя цена на сало составляет 239,70 грн за килограмм.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине повысилась цена на базовый продукт . Цены на сахар в Украине постепенно увеличиваются. Растущий экспорт и сезонные факторы создают условия для дальнейшего удорожания этого продукта.

Аналитики Всеукраинского аграрного совета сообщают, что отпускные цены на сахар в среднем составляют 24,60–25,30 грн за килограмм.

"В настоящее время многие заводы выкупают квоты для европейского рынка. Украинские производители уже подготовились к внешним поставкам к открытию ЕС, и к этому времени мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран остается стабильным, а дополнительный интерес со стороны Европы усиливает".

Кроме того, в Украине традиционно наблюдается повышение цен с начала года, которое продлится до середины лета.



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Источник: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/bakery/bread/?k=%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9===%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20650%D0%B3%D1%80
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