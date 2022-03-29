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Главная Новости Бизнес экономика Кредитование для аграриев, пособие для переселенцев и безработных: итоги заседания Кабмина
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Кредитование для аграриев, пособие для переселенцев и безработных: итоги заседания Кабмина

На заседании Кабмина принят ряд важных решений

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Состоялось очередное заседание Правительства, где принят ряд важных решений. Следовательно, государство приступило к ряду программ по поддержке переселенцев, расширило кредитование для аграриев и другие. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Кабинета Министров в   Facebook.

Кредитование для аграриев, пособие для переселенцев и безработных: итоги заседания Кабмина

Кабмин принял ряд важных решений (фото из открытых источников)

В частности, на заседании Кабинета Министров приняли следующие решения:

утвержден Порядок временного перемещения (эвакуации) и обеспечения условий пребывания на территории Украины, где не происходят боевые действия, или за пределами Украины детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание;

расширено кредитование для аграриев. Решение принято для успешного проведения комплекса весенне-полевых работ и обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей кредитными ресурсами;

внесены изменения в Порядок и условия использования остатков субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. Местным бюджетам разрешено использовать остатки средств по указанным субвенциям, сохраненным на счетах местных бюджетов на 1 января 2022 года, на мероприятия территориальной обороны; удовлетворение продовольственных нужд гражданского населения; эвакуацию гражданского населения из местности, где ведутся боевые действия, и опасных территорий в безопасные места;

принято решение о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году. Установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,850 млрд. гривен;
 упрощенная на период военного состояния процедура взаимодействия с безработными. Особенности пребывания зарегистрированных безработных на учете и получение пособия во время военного положения;

начат ряд программ по поддержке вынужденных переселенцев;

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что новое заседание Совета, какие законопроекты будут рассматривать нардепы.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=341667128004345&set=a.291762886328103
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