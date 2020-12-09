Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток отчитался о рекордной прибыли

Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток Top Glove Corp., который располагается в Малайзии, отчитался о рекордной прибыли в первом квартале, поскольку пандемия коронавируса продолжала стимулировать спрос на защитные средства. Об этом пишет Bloomberg.



Резиновые перчатки

Чистая прибыль компании выросла до 584 млн долл. за три месяца, которые закончились в ноябре.

Top Glove и ее коллеги были одной из самых горячих пандемических сделок 2020 года, а их акции выросли до рекордов, поскольку они развивались на чрезвычайном буме спроса на защитное снаряжение в условиях пандемии. Внедрение вакцин против COVID-19 в следующем году не повредит спросу на медицинские перчатки, поскольку люди, делающие прививки, будут нуждаться в защите, заявила компания. Компания планирует нарастить производство на 100 миллиардов штук в течение пяти лет.

Top Glove также выделила 24,5 млн долл. на жилье для рабочих после распространения инфекций на своих заводах в прошлом месяце, что побудило правительство приказать компании закрыть 28 своих заводов. Вспышка ограничила прибыль Top Glove в этом году, а акции упали на 17% в ноябре, что стало самым большим месячным падением с января 2016 года, поскольку компания заявила, что некоторые поставки могут задерживаться до четырех недель.

Рынки по всему миру в последние недели выросли благодаря новостям о вакцинах от фармацевтических фирм, включая Pfizer Inc., Moderna Inc. и AstraZeneca Plc.

Чрезмерный рост акций производителей перчаток в этом году изменил структуру фондового рынка Малайзии. Supermax Corp. собирается присоединиться к конкурентам Top Glove и Hartalega Holdings Bhd. в бенчмарке FTSE Bursa Malaysia Index на декабрь. По данным Smartkarma, это дополнение увеличит вес сектора в манометре до 13,6% с 11%.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, могут ли перчатки "помешать" COVID-19.

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