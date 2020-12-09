Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток отчитался о рекордной прибыли

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Татьяна Веремеева
Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток Top
Glove Corp., который располагается в Малайзии, отчитался о рекордной прибыли в
первом квартале, поскольку пандемия коронавируса продолжала стимулировать спрос
на защитные средства. Об этом пишет Bloomberg.
Резиновые перчатки
Чистая прибыль компании выросла до 584 млн долл. за три
месяца, которые закончились в ноябре.
Top Glove и ее коллеги были одной из самых горячих
пандемических сделок 2020 года, а их акции выросли до рекордов, поскольку они развивались
на чрезвычайном буме спроса на защитное снаряжение в условиях пандемии.
Внедрение вакцин против COVID-19 в следующем
году не повредит спросу на медицинские перчатки, поскольку люди, делающие
прививки, будут нуждаться в защите, заявила компания. Компания планирует нарастить
производство на 100 миллиардов штук в течение пяти лет.
Top Glove также выделила 24,5 млн долл. на жилье для
рабочих после распространения инфекций на своих заводах в прошлом месяце, что
побудило правительство приказать компании закрыть 28 своих заводов. Вспышка
ограничила прибыль Top Glove в этом году, а акции упали на 17% в ноябре, что
стало самым большим месячным падением с января 2016 года, поскольку компания
заявила, что некоторые поставки могут задерживаться до четырех недель.
Рынки по всему миру в последние недели выросли благодаря
новостям о вакцинах от фармацевтических фирм, включая Pfizer Inc., Moderna Inc.
и AstraZeneca Plc.
Чрезмерный рост акций производителей перчаток в этом году
изменил структуру фондового рынка Малайзии. Supermax Corp. собирается
присоединиться к конкурентам Top Glove и Hartalega Holdings Bhd. в бенчмарке
FTSE Bursa Malaysia Index на декабрь. По данным Smartkarma, это дополнение
увеличит вес сектора в манометре до 13,6% с 11%.
Напомним, "Комментарии" рассказывали, могут ли перчатки "помешать" COVID-19.
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