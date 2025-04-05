Кто в Украине пострадает от пошлин Трампа: почувствуют ли это на себе обычные украинцы

Мир продолжает обсуждать и реагировать на новые пошлины Дональда Трампа. Для Украины введены новые тарифы на уровне 10%, что значительно ниже показателя по сравнению с другими странами. Кто в Украине пострадает от такого нововведения? Почувствуют ли это на себе обычные украинцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Торговля с США. Фото: из открытых источников

На то, что мы покупаем у Америки, никто никаких пошлин не вводит

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу уточнил, что введены таможенные пошлины на товар украинского производства, который мы продаём в Америку.

"При этом мы продаём в США товаров всего на 820 млн долларов в год, а покупаем у американцев на 3,5 млрд в год. При этом из этих 820 млн 510 млн – это чёрные металлы и продукция из чёрных металлов. Это те товары, на которые Трампом ещё в марте установлены таможенные пошлины на уровне 25%. То есть реально эти 10% пошлин, о которых все говорят, они касаются только аграрной продукции в размере 200 млн. Это подсолнечное масло, молочка, небольшой объём зерновых… А общий объём продажи аграрной продукции Украиной в год составляет порядка 30 миллионов долларов. А здесь мы говорим лишь о 200 млн", – отметил эксперт.

Олег Пендзин подчеркивает, на то, что мы покупаем в Америки никто никаких пошлин не вводит. Поэтому никакого отношения новые тарифы не имеют к украинскому потребителю.

"Единственный момент, который нужно понимать, негативным может быть следующее – если европейцы уйдут в жёсткую зарубу с американцами, не найдут общего языка, то общий объём европейских корпораций упадёт и налогов будут платить меньше, а мы получаем макрофинансовую помощь с налогов, которые платят европейские корпорации и европейские бюджеты. Здесь может быть ситуация, что в Европе будет меньше денег, чтобы нам помогать", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Мы – страна-импортер

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Действительно Трамп вел пошлины, но 10% пошлины, которые ввели для Украины действительно большого значения не имеет. Мы почти не торгуем с США, которые для нас не являются торговым партнером. Продаем только чуть-чуть чугуна. У нас предприятия очень слабо связаны с США. Другое дело такие страны, как Мексика, Канада, Германия, Франция, Польша. То есть, если те объемы, которые мы продавали в США, продадим в Польшу, то это будет даже выгоднее. Мы – импортер, потому что покупаем автомобили и так далее. И после введения пошлин, возможно, меньше будем покупать американские автомобили, но у нас и так большинство автомобилей из Южной Кореи, Азии. То есть, у нас американские автомобили есть, но они не основные".

С другой стороны, продолжает экономист, если эти пошлины нанесут существенный удар по экономике евросообщества, это для нас плохо. Потому что мы очень сильно экономически интегрированы с Европой.

"Соответственно, если будут проблемы у евросообщества, скажем так, будет проблемно продать чугун в Польшу. Кроме того, Европа продает руду, полуфабрикаты из стали... Поэтому, если у Европы будут проблемы – это рикошетом может задеть нас. Хотя, обращаю ваше внимание, у нас основные торговые партнеры – Китай и Азия. Ну а то, что у нас подорожают айфоны или американские автомобили – вряд ли можно назвать серьезной проблемой. Потому что у нас очень много альтернатив. Всегда можно купить более дешевые смартфоны. И альтернатива американским автомобилям тоже есть. Тот же китайский электромобиль можно купить значительно дешевле и по качеству он не будет уступать американскому", – констатировал Александр Охрименко.

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