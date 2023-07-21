Кубраков: Открытие нового объекта McDonald's в Украине – важный сигнал для бизнеса

Открытие нового объекта McDonald's в Украине является важным сигналом для бизнеса. Такую уверенность выразил вице-премьер — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает "Интерфакс Украина".

McDonald’s открыл ресторан на трассе "Киев-Чоп"

"McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только крупных городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев-Чоп" — важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже несмотря на войну", — заявил вице-премьер.

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Как сообщила пресс-служба McDonald's, 21 июля компания открыла первое заведение у автотрассы М-06 "Киев-Чоп" в Житомирской области в 127 км от Киева. Запуск заведения возле автотрассы в Житомирской области запланирован еще до полномасштабного вторжения, отмечается в сообщении.

Новый McDonald's стал одним из самых больших в Украине: его площадь составляет более 500 кв. м, здесь есть 133 места в зале и 116 на террасе. Возле ресторана находится парковка для больших автобусов. Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Как сообщалось, McDonald's 20 сентября 2022 года приступил к поэтапному открытию ресторанов в Украине. До 24 февраля 2022 г. сеть "МакДональдз в Украине" насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. На 21 июля в сети компании в Украине работает более 90 ресторанов.





