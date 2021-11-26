Курс доллара превзошел прогнозы экспертов

Национальный банк Украины на понедельник, 29 ноября,рассчитал стоимость валюты к доллару и евро. Согласно новому курсу гривны к доллару станет на уровне 27,10 грн/долл. То есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этот сообщает информационное агентство УНИАН.

Курс валют - фото из открытых источников

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на 29 ноября установлен на уровне 30,58 грн/евро, то есть гривна ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 27,12/27,14 грн/долл., к евро — на уровне 30,62/30,64 грн/евро.

Курс на 26 ноября:

Национальный банк Украины на пятницу, 26 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В пятницу, 26 ноября, на наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,00 — 27, 19 грн. Евро покупают по 30,20 грн, а продают по 30,55 грн.

Прогноз на конец ноября:

Эксперты прогнозировали, что к концу ноября курс доллара поднимется до 27 гривен.

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