Курс валют: как изменились цены на доллар и евро в банках Украины

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.

Валюта. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,30 и 41,795 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,5035.

По отношению к евро его средний курс составляет 43,35 при покупке и 43,95 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 43,6824.

Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 20 ноября и сегодня, он вырос на 15 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели также выросла в цене. В настоящее время курс составляет 41,30 гривны за доллар. Официальный курс вырос на 17 копеек.

Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю упала в цене до 44,04 грн/евро. Курс на покупку евро с 20 ноября снизился на 20 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 43,691 до 43,682.

Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Полтава-Банк, Скай Банк, Правэкс Банк и Идея Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,50 до 41,56 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Таскомбанке, Идея банка и ПУМБе.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Полтава-банке, Правэкс Банке, Скай Банке, Кредитвест Банке и ПУМБе. Покупка евро там – от 43,70 до 44.00 грн. Самый низкий курс на покупку в Кредит Европа Банка и составляет – 43.00 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Коминбанке и РВС Банке – там курс 43,95.