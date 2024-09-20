Курс валют в банках Украины – где выгоднее обменять валюту сегодня

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Валюта. Фото из открытых источников

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,30 и 41,80 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,4445.

По отношению к евро его средний курс составляет 46,00 при покупке и 46,60 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 46,2396.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 13 сентября и сегодня, он вырос на 24 копейки и составляет 41,80 гривны за доллар. Покупка этой валюты также выросла в цене. Еще на прошлой неделе за один доллар нужно было заплатить 41,15 гривны, а сегодня 41,3. Официальный курс сменился на 0,171 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене с 46 гривен до 46,60 грн за евро. Курс на покупку евро с 13 сентября вырос на 50 копеек. Тем временем курс у НБУ изменился с 45,46 до 46,24.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков, которые промониторил Минфин: Правэкс Банк, Банк Львов, Скай Банк и. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,40 до 41,60 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Кредит Европа Банке, ОКСИ Банке и Альнс Банке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Полтава-Банке, Банке Львов и Правэкс банке. Покупка евро там – от 46,35 до 46,50 грн. Самый низкий курс на покупку у Юнекс банка составляет – 44,50 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение у Идея Банка и Кредитвест банка – там курс 46,45.