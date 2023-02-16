Курсовые и инфляционные ожидания и когда ожидать довоенного уровня ВВП

По данным Национального банка Украины, последний показатель годовой инфляции составляет 26% (январь 2023 г.), текущий прогноз инфляции НБУ на 2023 год – 18,7%. Что касается курса гривны, то официальный курс сейчас фиксирован, а наличный отклоняется где-то в пределах до 10%. В НБУ не раз говорили, что пока не видит оснований для отказа от фиксированного курса и коррекции его нынешнего уровня, пишут "Комментарии". Уже в следующем – 2024 году ожидается рост ВВП на 4,1%, а в 2025 году – на 6,4%.

Украинцы стали больше доверять и верить в гривну, однако восстановления ВВП ждать нужно долго

Хотя, как свидетельствует мировой опыт, прошедшие войну страны обычно достигают довоенного уровня ВВП в среднем за 20 лет. По мнению украинских банкиров, Украина сможет пройти этот путь быстрее.

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"Мне кажется, что ситуация в Украине достаточно исключительная. Мы видим беспрецедентную поддержку мирового сообщества. Мы видим страну, которая, несмотря на войну, находится на пути к Европейскому Союзу. Эти два ключевых фактора – международная поддержка и тесные связи с ЕС – дают повод для осторожного оптимизма, что путь восстановления ВВП до предвоенного уровня мы пройдем гораздо быстрее, чем в среднем проходили другие страны", – отмечает в интервью Экономическая правда заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

По прогнозу НБУ, экономика в этом году вырастет лишь маржинально – на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому обновлению. Реализация этого прогноза возможна при определенных условиях.

"Во-первых, несмотря на то, что риски безопасности довольно существенно снизятся, мы понимаем, что они не упадут до нуля. Это сдерживает восстановление экономики и потребует дополнительных расходов государства на безопасность и оборону, — говорит Николайчук. — Во-вторых, полномасштабное нападение России привело к существенным разрушениям, поэтому у нас будет значительно более низкий уровень капитала, чем до 24 февраля. Оценки прямых потерь от войны доходят до 140 миллиардов долларов. Очевидно, что при таких потерях восстановление будет очень медленным, если не будет какого-либо резкого изменения ситуации".

По словам банкира, в прогнозе такой важный фактор, как международные инвестиции на восстановление, называют не впервые: реализация масштабных планов восстановления на основе внешнего финансирования.

Напомним, как писали "Комментарии", общая сумма на восстановление Украины, источники поступления которых уже понятны, на сегодня составляет около 110 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль . Правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24.