Курсы валют выросли: где покупать доллар и евро по лучшей цене

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.

Валюта. Фото: Freepik

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,40 и 41,90 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,5956.

По отношению к евро его средний курс составляет 43,70 при покупке и 44,30 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 43,8626.

Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 22 ноября и сегодня, он вырос на 30 копеек и составляет 41,95 гривны за доллар. Покупка этой валюты за неделю также выросла в цене. В настоящее время курс составляет 41,45 гривны за доллар. Официальный курс вырос на 31 копейку.

Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене до 44,30 грн/евро. Курс на покупку евро с 22 по 25 ноября сначала снизился на 25 копеек, а затем снова вырос до 43,7. Между тем, курс в НБУ изменился с 43,466 до 43,863.

Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Правэкс Банк, Полтава-Банк и Бизнесбанк. Там при покупке валюты в кассе придется заплатить 41,60 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Украинском банке реконструкции и развития, Кристаллбанке и Бизнесбанке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро сейчас действует в Полтава-банке, ПУМБе, Правэкс Банке и Скай банке. Покупка евро там – от 43,90 до 44.16 грн. Самый низкий курс на покупку в Юнекс Банке и составляет – 43.00 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Скай Банке – там курс 44,20.