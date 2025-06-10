Летние площадки в заведениях: какую часть дохода они приносят

В среднем летние площадки обеспечивают заведениям 21% ежемесячного дохода. В августе вклад площадок может достигать 30% от общей выручки. Об этом говорится в исследовании Poster.

Летняя площадка. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на то, что важным фактором остается погода. Следовательно, дождливое и прохладное лето может отобрать существенную часть доходов. Так, довольно холодный май в этом году помешал хорошим результатам площадок: их доля в месячной выручке упала с 25% в мае 2024 года до 18% в мае 2025 года.

В частности, в июне 2024 года выручка с летних площадок заметно снизилась – она составила всего 15% от всей месячной выручки.

"Возможной причиной стали усиленные мобилизационные меры и проверки в то время. Для сравнения: в июне 2023 года этот показатель был выше — 20%", — отмечают аналитики.

По их данным, в 2024 году люди тратили больше денег на летних террасах в августе – в среднем 681 гривну за посещение. В 2025 году средний чек заметно вырос, главная причина – скачок цен.

Согласно исследованию, наибольшее количество летних площадок в Украине работает в июле и августе, наименьшее – в апреле.

Читайте на портале "Комментарии" — средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года подскочили на 22,1%. Подорожали практически все продукты. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.

По информации статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца – на 86,0%. Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, растительное масло — 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%. Хлеб подорожал на 22,3%, молоко – на 20,9%, безалкогольные напитки – на 19,7%, творог и сыр – на 18,0%.



