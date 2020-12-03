Локдаун в Украине: Шмыгаль назвал два варианта развития ситуации

Премьер-министр Денис Шмыгаль о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власть определится с моментом введения локдауна, а также с возможной его отменой.

По словам премьера, все надеются на то, что рост заболевания начнется сокращаться сам собой. Но, к сожалению, такой исход маловероятен. Поэтому власть готова к развитию события, когда придется "управлять ситуацией", введя ограничения, либо точечные, либо всеохватывающие.

"Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", — заявил Шмыгаль.

Также политик не отрицает усиление карантинных ограничений и на новогодние и рождественские праздники. Рассказать, какими они будут, он сможет только после того, как подведут итоги карантина выходного дня.

Также премьер обратил внимание на то, что власти проводят оценку влияния возможного локдауна на экономику, но предпринимателям все же нужно быть готовыми к ограничениям.

Ранее "Комментарии" писали о том, что после того как правительство Украины приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения в виде карантина выходного дня, стало ясно, что даже в такой, казалось бы, легкой форме это может существенно отразиться на малом бизнесе украинцев. Исходя из этого, премьер-министр Украины Анатолий Шмыгаль рассказал, какую поддержку готово предоставить государство для предпринимателей, чтобы сберечь малый бизнес в такое нелегкое время.

Также, мы писали о том, что в СМИ появилась информация о предварительно запланированных ограничениях в работе учреждений и мероприятий в декабре и январе.









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