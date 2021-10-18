Любченко может быть причастен к «скруткам» на сумму очередного транша МВФ, – СМИ

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко причастен к "скруткам" налога на добавленную стоимость на сумму, сопоставимую с размером ожидаемого транша кредита от Международного валютного фонда на сумму $1,5 млрд. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на совокупность опубликованных ранее документов.

Андрей Любченко. Фото: Европейская правда

Те данные, которые есть в материалах расследования дают основания предполагать, что "скрутки", ответственность за которые лежит на вице-премьер-министре и министре экономики Алексее Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или $1,5 млрд).

СМИ напоминает, что портфель первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко получил, когда уже возглавлял Государственную налоговую службу.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы "скруток" НДС. Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн. потерь для бюджета ежегодно. Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление "скруток". Однако они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует и внедряет президент Владимир Зеленский, говорится в статье.

Как можно понять из отчета ТСК ВР, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд грн., в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем "скруток" составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. А в период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. В дальнейшем СМИ опубликовали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность "скруток" не уменьшилась. В частности, за период июнь-август 2021 было "скручено" около 9,5 млрд грн.

По данным СМИ, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были "не замечать" участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, занимается и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Алексей Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов записки, Билоус, в частности, якобы лично отбирал компании для участия в "программе" по "скруткам" с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

"Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Первым шагом для этого должна стать отставка первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко", — резюмирует издание.

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