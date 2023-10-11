Маск принял решение относительно Израиля

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, известный созданием компании Tesla, сделал заявление после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщают "Комментарии".

Илон Маск

"Станции для зарядки электромобилей Тесла будут временно бесплатными по всему Израилю", — заявил Илон Маск.

В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире. Седан Tesla Model 3 стал самым продаваемым электромобилем в истории, преодолев отметку 800 тысяч. В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 за 2022 год Tesla заняла 151-е место. В списке крупнейших компаний США по размеру выручки Fortune 500 заняла 65-е место. В 2021 году Tesla вышла на первое место по рыночной капитализации среди автомобильных компаний, обойдя японского автопроизводителя Toyota. На середину 2023 года капитализация составила 820 миллиарда долларов. Компания получила название в честь американского инженера, изобретателя в области электротехники Николы Теслы.

Напомним, что после широкомасштабного нападения России на Украину в 2022 году компания Илона Маска предоставила ВСУ систему спутниковой связи, при помощи которой Силы обороны Украины координировали свою деятельность.. Позже стало известно, что Илон Маск приказал частично отключить систему спутниковой связи, когда ему стало известно о подготовке Украиной операции в Крыму.

Как позже пояснил сам Маск, российский посол убедил его в том, что с атаки на Крым может начаться ядерная война.

Тем временем, Зеленский ответил – есть ли у него страх.

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