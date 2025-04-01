Маск в шоке: в Европе катастрофически упали продажи Tesla

Продажи электромобилей Tesla в марте 2025 г. упали в нескольких ключевых странах Европы. По итогам первого квартала продажи достигли минимума с 2021 года во Франции и Швеции.

Европейцы отказываются от Tesla. Фото из открытых источников

Американская компания сталкивается с давлением из-за китайских конкурентов, выпускающих новые модели по более доступной цене. Дополнительный удар по бренду на европейских рынках нанесла политическая деятельность владельца компании-производителя Илона Маска.

"Никогда еще автомобильный бренд не терпел столь глобального падения популярности", – заявил основатель британской группы поддержки электромобилей FairCharge Квентин Уилсон.

По официальным данным, в марте Tesla зарегистрировала продажи 3157 автомобилей во Франции, 911 в Швеции и 2211 в Норвегии, что на 36,83%, 63,9% и 1% меньше, чем в прошлом.

В Дании общее количество регистраций составило 593, что на 65,6% меньше, а в Нидерландах оно сократилось на 61% – до 1536.

Квартальные продажи снизились на 41,1% в Франции, на 55,3% в Швеции, на 12,5% в Норвегии, на 55,3% в Дании и на 49,7% в Нидерландах.

Доля рынка Tesla во Франции упала до 1,63% в завершившемся в марте квартале с 2,55% годом ранее. Она уступила позиции брендам, сгруппированным как "другие" по национальному автомобильному кузову PFA. К ним относятся BYD и другие китайские производители электромобилей и их доля возросла до 3,19%.

Испания и Португалия нарушили тенденцию, где количество регистраций Tesla в марте выросло на 34,3% и 2,1% соответственно. Но они свалились на 11,8% и 25,7% за квартал.

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