Меморандум с МВФ допускает дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги

Украинские власти в своем письме МВФ сообщили о намерениях постепенно повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, учитывая существующие условия. Такие планы подтверждаются положениями меморандума с МВФ.

Тарифы на коммуналку. Фото: РБК-Украина

В документе указано, что потенциальные реформы будут включать постепенную корректировку тарифов в соответствии с новой методологией и социальными аспектами, когда ситуация позволит это сделать.

Одновременно предполагается внешнее финансирование и обеспечение прямой прозрачной бюджетной поддержки государственных энергетических предприятий до получения необходимых бюджетных ресурсов.

После завершения войны программа реформ в сфере энергетики сосредоточится на возобновлении и усилении конкуренции на рынках газа и электроэнергии, как оптовых, так и розничных. расходы В то же время, особое внимание будет уделяться предоставлению адресной помощи для поддержки уязвимых категорий. популяция.

Меморандум также предусматривает разработку Кабмином Украины дорожной карты по либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после завершения военного положения. Документ будет содержать план реализации с указанием сроков, основанный на техническом анализе финансового состояния отрасли, в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Обновленный меморандум подписали Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. В документе отражены добровольные обязательства Украины выполнить указанные шаги.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако этот мораторий не распространяется на электроэнергию, холодную воду и другие услуги.

По данным Госстата, в ноябре 2024 года средние цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост произошел в сегменте электроэнергии – на 63,6%.

Портал "Комментарии" ранее писал, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов.