Международные резервы НБУ за месяц сократились на 1,5 млрд долларов

В начале мая международные резервы Национального банка Украины (НБУ) составили 26,6 миллиардов долларов.

Нацбанк имеет адекватный запас международных резервов. Фото: пресс-служба НБУ

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, передает "Новое время".

По словам главы НБУ, сейчас Нацбанк имеет адекватный запас международных резервов, несмотря на своевременное выполнение правительством всех своих валютных долговых обязательств.

"По достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность удерживать резервы на надлежащем уровне и даже увеличивать их", – отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что относительно мягкие валютные ограничения создают простор для возобновления рыночных процессов.

В частности, если в начале войны все операции на межбанке производились с НБУ, то с марта банки наращивают объем торгов между собой.

При этом, среднедневный объем торгов между банками в апреле составил около $25 млн.

"Эти объемы невозможно сравнивать с довоенными, но это необходимая основа для дальнейшего развития рынка", – подчеркнул Шевченко.

Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.

Резервы хранятся в первоклассных иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

Главные аспекты при управлении резервами в порядке приоритетности: безопасность, ликвидность и доходность.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля текущего года международные резервы НБУ составляли 28,11 миллиардов долларов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!