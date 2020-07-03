Международный бизнес прекращает инвестиции в украинскую экономику после отставки Смолия

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия вынуждает иностранных инвесторов задуматься, стоит ли вкладывать деньги в украинский бизнес. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Андрей Гундер в интервью "Радио Свобода".

По словам Гундера, некоторые иностранные инвесторы наблюдают за происходящим и останавливают инвестиции в Украину.

"Международные компании в последнее время доверяли Национальному банку Украины. Это было независимое учреждение, которое сдержало инфляцию и золотовалютные резервы страны. Данная политика НБУ была всем понятна и ожидаема. А главное для любого бизнеса - уверенность в завтрашнем дне", - сказал Гундер.

Как далее отмечает президент торговой палаты, пока инвесторы выбрали режим ожидания.

"Некоторые компании уже публично заявили: мы прекращаем инвестировать в Украину. Они хотят знать, что будет дальше, и какие шаги от НБУ ждать", - подытожил Гундер.

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