Миллиардные потери: к чему приведут шокирующие данные аудита Нафтогаза

Аудит НАК "Нафтогаз" показал потери для бюджета в 75 млрд грн. Материалы ревизии направлены в СБУ. Многие задаются вопросом: что происходит с "Нафтогазом" и вокруг него? Это попытка вернуть "государство в государстве" под контроль народного блага или элементарный шантаж ради корыстных целей властьимущих — на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

Вероятный расклад

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько подчеркивает, что государственный аудит обнаружил в НАК "Нафтогаз" нарушений на 226 млрд. грн., что привело к бюджетным потерям на 75 млрд. грн. Более того, убытки от деятельности в первом полугодии 2020 году составили 11,5 млрд. грн. И убыточность прогнозируется на четыре года вперед.

"Эта информация вызвала эффект холодного душа. Ведь за последние годы мы слышали о блестящем финансовом состоянии "Нафтогаза", рекордных доходах и отчислениях в бюджет. Это послужило основанием для начисления космических зарплат и премий руководству НАК", – отмечает эксперт.

Также к победам этой компании засчитывается подписанный транзитный контракт с Газпромом в конце прошлого года, что позволило загрузить магистральную трубу на период до 2025 года и получать прибыль.

"В рамках подписания соглашения о транзите Россия согласилась выплатить НАК долг в размере 3 млрд. долл., Что она и сделала, – напоминает Владимир Манько. – А перед этим был анбандлинг. То есть, выделение наиболее ликвидного актива — магистральной трубы, создание Оператор ГТС, передача трубы ему и передача оператора в концессию на 15 лет Магистральным газопроводам Украины. Может, именно в таком запутанном схематозе и кроется фактическое банкротство самого "Нафтогаза"? То есть, главные прибыли за транзит российского газа в Европу получают Оператор ГТС с МГУ, а НАК получает плату за концессию".

Впрочем, отмечает эксперт, возможны и другие, политические причины, связанные с информацией о долгах.

Владимир Манько поясняет вероятный расклад: "Власти хотят сменить менеджмент компании с целью контроля над денежными потоками. И для этого нужна информация о долгах. Затем руководство меняют, долги внезапно находят, направляют в бюджет. Люди аплодируют".

Кто ответит

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что дело против "Нафтогаза" опоздало года на четыре. По его мнению, такой аудит следовало провести уже после реверсных схем, снижения добычи газа и завышенных цен на газ для населения.

"Сегодня вопрос стоит исключительно так: понесет ли ответственность Коболев и его соучастники? К сожалению, я сомневаюсь, – признался Юрий Корольчук. – Лоббисты газовых схем "Нафтогаза" и в ЕС, и в США включат свои возможности".

Но перспектива, считает эксперт, есть, поскольку между самими же лоббистами и реальными контролерами "Нафтогаза" за рубежом сегодня нет согласия.

Юрий Корольчук отмечает: "Хочется верить, что Зеленский проявит политическую волю и попытается вернуть "Нафтогаз" — хотя бы частично — под контроль государства. Того же Зеленского может не устраивать то, что "Нафтогаз" искусственно повышает цены на газ для населения и тем самым бьет по рейтингу президента, которого народ традиционно считает ответственным за всё".

Негласная договоренность

Политический и экономический эксперт Александр Савченко считает, что государство не имеет отношения к происходящему вокруг "Нафтогаза". По его словам, проверку НАК более года назад инициировала группа специалистов в сфере энергетики, чтобы показать масштабные нарушения.

"Как мне известно из компетентных источников, существует негласная договоренность, по которой руководители "Нафтогаза" получают незаконные денежные средства и вынуждены их отправлять иностранным кураторам. Происходили и происходят дикие финансовые злоупотребления, – уверяет Александр Савченко. – Никакого отношения к возвращению НАК под контроль государства проверка не имеет. С Коболевым подписали новый контракт. То есть, нынешнюю власть, как и прошлую, устраивает узаконенное воровство".

По мнению эксперта, иностранные кураторы, создав такие органы как НАБУ, САП, искусственно вывело злоупотребления руководства "Нафтогаза" (также подконтрольное зарубежным "партнерам") из-под подследственности органов, которые могли бы их злоупотребления расследовать.

"Получается – рука руку моет. НАБУ и САП на всё закрывают глаза, а "Нафтогаз" помогает грабить Украину, выводя деньги за рубеж, – говорит Александр Савченко. – Теперь интересно, как государство отреагирует на данные, ставшие достоянием общественности".

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