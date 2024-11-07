Минэкономики Украины фиксирует серьезный дефицит кадров во всех областях экономики

Украина сталкивается с серьезным дефицитом кадров, охватывающим все сферы экономики. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, это стало главной проблемой для бизнеса в условиях войны и экономических проблем.

Татьяна Бережная, замминистра экономики. Фото из открытых источников

Татьяна Бережная, замминистра экономики, во время своего выступления на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) отметила, что дефицит рабочих рук наблюдается во всех секторах экономики, что является серьезной проблемой для украинского бизнеса. Она также отметила, что на основе исследований, проведенных Министерством экономики Украины, в стране не хватает примерно 4,5 миллиона работников для покрытия существующих вакансий.

По мнению замминистра, ключевым аспектом решения проблемы является активизация сотрудничества правительства, бизнеса и общественных организаций для создания новых программ повышения квалификации и переобучения украинцев, чтобы они становились более конкурентоспособными на рынке труда. В частности, в Украине уже существуют программы переучения, такие, как проект Coursera и Reskill, предоставляющие тысячи стипендий для повышения квалификации.

Однако, по ее словам, эти программы покрывают лишь часть потребностей, поскольку в Украине около 8 миллионов экономически неактивных лиц, среди которых ветераны, люди с инвалидностью и женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности с работой. Поэтому, по убеждению Татьяны Бережной, нужно проделать масштабную работу для привлечения этих групп населения к активной экономической деятельности.

Напомним, в октябре завершилась вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования, и результаты показали четкие тенденции — на рынке труда наиболее востребованными остаются специалисты рабочих специальностей. Повара, автослесари, электрогазосварщики и водители возглавляют список профессий, которые чаще всего выбирают поступающие. Спрос на эти специальности подтверждают и вакансии на сайтах поиска работы, что подчеркивает актуальность таких профессий для украинского бизнеса.