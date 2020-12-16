Минфин продал гособлигации на рекордную сумму

Правительство решило пополнить бюджет за счет продажи государственных ценных бумаг. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Так, согласно информации ведомства, на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин продал облигаций на сумму 51 млрд 439 млн грн.

Всего было продано семь пакетов облигаций с соответствующей стоимостью в

4,23 млрд грн, 10,13 млрд грн, 11,35 млрд грн, 6,73 млрд грн, 3,83 млрд грн, 2,77 млрд грн и 3,06 млрд грн сроком обращения 77, 182, 217, 315, 511, 1050 и 1533 дней соответственно. Средневзвешенная ставка доходности разнилась и составила попакетно 10%, 10,5%, 10,75%, 11,56%, 11,7%, 11,98% и 12,18% годовых.

Валютная выручка, в частности доллар США, получен за продажу государственных облигаций в сумме 226,1 млн долларов, причем срок обращения составил 309 дней, ставка доходности 3,8%. Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 56,67 млн евро сроком обращения 323 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,5%.

Для сравнения: ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,249 млрд грн. Это на 444 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,693 млрд грн).

Напомним, 28 мая, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США на общую сумму более 1 млрд долларов. Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной суммой 1 млрд долл. был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год. В сообщении также указано, что наша страна выполняет долговые обязательства вовремя и в полном объеме. Деньги Украина получила под гарантию США в 2014-2016 гг.

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