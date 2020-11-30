Минимальная зарплата в Украине: почему власть решила отложить повышение

Правительство решило перенести повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля 2021 года на 1 декабря 2021 года. Что вынудило власть пойти на этот шаг, а также насколько это правильное решение, равно как собственно резкое повышение минималки – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Всему виной коронакризис

Распространение пандемии и продолжение экономического кризиса негативно влияют на возможности как бизнеса, так и государства повышать зарплаты работников, включая минимальную зарплату. На этом акцентирует внимание доктор экономических наук, директор по научной работе Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан.

"По оценкам Минэкономики, ВВП Украины за 9 месяцев 2020 уменьшился на 5,5% относительно аналогичного периода предыдущего года. А объемы промышленного производства, по данным Госстата, сократились на 6,8% за 10 месяцев текущего года, – обращает внимание эксперт. – Уменьшение доходов экономических субъектов объективно сужает их потенциал повышать зарплаты при том, что с 1 января 2021 минимальная зарплата и так должна вырасти на 20%".

По мнению Татьяны Богдан, решение об отсрочке последнего раунда повышения минимальной заработной платы (с 1 июля на 1 декабря 2021 года) принималось под влиянием как обще-экономических факторов, так и дефицита бюджетных ресурсов для покрытия возросших расходов на оплату труда в бюджетной сфере.

Доктор экономических наук напоминает, что 26 ноября Кабмин передал в Верховную Раду новый вариант проекта бюджета, который готовился на основе Бюджетных выводов ВР. Во исполнение установок парламента Кабмин увеличил расходы бюджета по следующим основным направлениям:

- субвенция местным бюджетам на социально-экономическое развитие / депутатская субвенция (+6 млрд грн);

- Офис Генерального прокурора (+2 млрд грн);

- создание клинической базы для лечения в Национальном институте рака (+1,5 млрд грн);

- проектирование и строительство международного аэропорта "Днепропетровск" (+1,4 млрд грн);

- мероприятия по развитию аэропортной инфраструктуры (+1 млрд грн);

- финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей (+0,5 млрд грн);

- функционирование Государственной дипломатической службы (+0,5 млрд грн);

- повышение доступности широкополосного Интернета в сельской местности (+0,5 млрд грн).

"Кроме того, дефицит государственного бюджета в проекте бюджета от 26 ноября был снижена с 270,4 до 246,6 млрд грн. Для финансирования дополнительных расходов бюджета при уменьшении их общей суммы Кабмином было принято решение уменьшить темпы роста оплаты труда в бюджетной сфере, а также уменьшить трансферты Пенсионному фонду Украины на 8,5 млрд грн. Удобным механизмом для реализации такого решения стало корректировки предыдущих планов относительно быстрого роста минимальной зарплаты, – поясняет Татьяна Богдан. – При этом учитывали то, что отказ от анонсированного повышения "минималки" с 1 января 2021 года на 1 тыс. грн нанесла бы непоправимый вред рейтингам действующей власти. А потому предпочтение было отдано переносу сроков последнего повышения "минималки" – с 1 июля на 1 декабря 2021 года".

Оценивая адекватность решение о поднятии минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн. с 1 января, эксперт считает такой шаг оправданным.

"Он предоставит положительных импульсов кризисной экономике путем расширения потребительского спроса на товары первой необходимости, – говорит Татьяна Богдан. – Но если говорить о целесообразности дальнейшего повышения "минималки" до 6,5 тыс. грн, то есть основания полагать, что его внедрение стало бы контрпродуктивным. Оно бы превзошло возможности многих бизнесов и государства выполнять такие обязательства. Хотя, учитывая имеющиеся диспропорции в уровнях оплаты труда в различных секторах экономики, на мой взгляд, в 2021 году стоило бы ускоренными темпами индексировать оклады в сферах образования и здравоохранения. В классическом понимании это ключевые сферы развития человеческого капитала. А в условиях нынешней пандемии надлежащее финансовое обеспечение этих сфер является залогом сохранения человеческих жизней".

Минимальная зарплата и уровень инфляции

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов подчеркивает, что повышение минимальной заработной платы (МЗП) имеет определенное влияние на уровень инфляции в стране.

"Повышение МЗП с 4723 грн. до 5000 грн. в сентябре не сильно изменило ситуацию с ростом потребительских цен. Но дальнейшее повышение к 6000 грн. в 2021 году, вместе со снятием карантинных ограничений – усилит эффект, – поясняет эксперт. – Стоит отметить, что в периоды экономического спада, кроме потери доходов, резко возрастает уровень сбережений. А отложенные деньги – фактически изымаются из оборота, что приводит к отрицательной инфляции (снижению цен)".

Адриан Пантюхов отмечает, что после снятия ограничений и восстановления экономической стабильности рост доходов и возврат денег в экономику поднимают инфляцию к предкризисному уровню.

"По прогнозу НБУ, в 2021 году инфляция выйдет за предел в 5% – с последующим возвращением к цели инфляционного таргетирования. Перенос повышение МЗП до 6500 грн. снижает риски чрезмерного роста инфляции в июле-сентябре 2021 года, что является единственным правильным решением при доступных вводных. Однако, после получения данных об индексе потребительских цен за 1 квартал 2021 года, если показатели будут ниже ожидаемых, срок повышения МЗП может быть пересмотрен", – прогнозирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2020 году минимальная заработная плата в нашей стране составляет пять тысяч гривен. Именно во столько, по официальным данным, в Украине оценивается работа дворников, грузчиков и промоутеров.

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