Министерство финанасов предгает новую схему кредитов

В Украине в этом году на дешевые кредиты могут рассчитывать около 20 тысяч предпринимателей. Именно такое количество заложено в государственном бюджете средств в рамках поддержки развития бизнеса.

Кредиты для бизнеса - фото из открытых источников

Об этом сообщает Первый деловой канал, с ссылкой на Министерство финансов.

На программу "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства" заложено 3 миллиарда гривен, финансирование из которой включает программы "Доступные кредиты 5-7-9%", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", "Доступную ипотеку 7%".

При необходимости ведомство может выступить с инициативой внесения изменений в госбюджет для расширения финансирования данных программ.

Развитие микро, малого и среднего предпринимательства благодаря госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" — один из приоритетов государственной поддержки, говорят в министерстве.

В Минфине заявляют, что программа зарекомендовала себя как успешная, целесообразная, а также своевременная, учитывая коронакризис.

За время действия программы дешевых кредитов бизнес получил кредитов более чем на 85 миллиардов гривен.

Раньше мы писали, какие бизнесы в Украине преимущественно пользуются кредитами.

Также мы сообщали, что увеличили размер и сроки беспроцентного кредитования для малых фермеров без получения статуса юрлица.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что первый заместитель главы НБУ Рожкова и партнер "Астерс" Дидковский могут иметь отношение к присвоению сотен миллионов гривен. Кроме того, "Комментарии" отмечали, как в ЕС рассказали, что ждет "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину. Также, в Германии просят не трогать Северный поток-2, когда речь идет о конфликте РФ и Украины.

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