МТСБУ отменит 50% скидки на страховые полисы "Зеленая карта"

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Нарожный Дмитрий
Страховые компании Моторного (транспортного)
страхового бюро Украины (МТСБУ), которые право эмитировать международный
сертификат "Зеленая карта", приняли решение с 10 мая отменить 50%-ную
скидку на эти полисы со сроком действия 15 дней и один месяц.
С 10 мая полис "Зеленая карта" подорожает вдвое. Фото: МТСБУ
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава
правления Страховой группы "ТАС" Павел Царук.
По его словам, на заседании МТСБУ девять из 11
компаний проголосовали за отмену 50%-ной скидки на полисы Зеленой карты.
Царук отметил, что скидка была введена в
первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы поддержать
украинцев, которые были вынуждены выезжать за границу.
"В связи с этим с 10 мая 2022 года цена на
короткие полисы вырастет в два раза, и мы фактически вернемся к довоенным
ценам", – подчеркнул глава правления.
Царук добавил, что такое решение инициировали
и подержали страховые компании ARX, УСГ, "Княжа",
"Гардиан", ИНГО, УТСК, АСКА (ВУСО), ПЗУ, "Оранта".
Против голосовали СГ "ТАС" и СК "Перша".
Напомним, 2 марта 2022 года МТСБУ ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж легковых автомобилей на 15 дней и 1 месяц, сократив их на 50% от ранее установленной стоимости на 25 января 2022 года.
В то же время, цена "Зеленой карты"
для другого автомобильного транспорта не изменялась.
"Зеленая карта" (Green Card) – международный
договор страхования автогражданской ответственности.
Он предусматривает взаимное признание
странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности
владельцев средств автотранспорта.
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