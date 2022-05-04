МТСБУ отменит 50% скидки на страховые полисы "Зеленая карта"

Страховые компании Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), которые право эмитировать международный сертификат "Зеленая карта", приняли решение с 10 мая отменить 50%-ную скидку на эти полисы со сроком действия 15 дней и один месяц.

С 10 мая полис "Зеленая карта" подорожает вдвое. Фото: МТСБУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Страховой группы "ТАС" Павел Царук.

По его словам, на заседании МТСБУ девять из 11 компаний проголосовали за отмену 50%-ной скидки на полисы Зеленой карты.

Царук отметил, что скидка была введена в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы поддержать украинцев, которые были вынуждены выезжать за границу.

"В связи с этим с 10 мая 2022 года цена на короткие полисы вырастет в два раза, и мы фактически вернемся к довоенным ценам", – подчеркнул глава правления.

Царук добавил, что такое решение инициировали и подержали страховые компании ARX, УСГ, "Княжа", "Гардиан", ИНГО, УТСК, АСКА (ВУСО), ПЗУ, "Оранта".

Против голосовали СГ "ТАС" и СК "Перша".

Напомним, 2 марта 2022 года МТСБУ ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж легковых автомобилей на 15 дней и 1 месяц, сократив их на 50% от ранее установленной стоимости на 25 января 2022 года.

В то же время, цена "Зеленой карты" для другого автомобильного транспорта не изменялась.

"Зеленая карта" (Green Card) – международный договор страхования автогражданской ответственности.

Он предусматривает взаимное признание странами-членами Соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев средств автотранспорта.

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