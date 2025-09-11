МВФ бьет тревогу Украине может не хватить денег: какую сумму нужно найти

Международный валютный фонд считает, что финансовые потребности Украины к 2027 году могут оказаться на 20 млрд долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве. Об этом пишет Bloomberg.

Финансирование Украины (фото из открытых источников)

Разница возникла во время встреч представителей МВФ с украинскими чиновниками в Киеве, где обсуждалось внешнее финансирование на 2026–2027 годы.

По подсчетам фонда, Украине придется привлечь на 10–20 млрд долларов больше прогнозов Кабмина, который оценивает потребности в 37,5 млрд долларов в два года.

Согласование этих отличий имеет ключевое значение перед тем, как МВФ рассмотрит просьбу Киева о новой программе кредитования. Текущие ресурсы постепенно иссякают.

Из нынешнего пакета МВФ в объеме 15,5 млрд долларов большая часть уже поступила Украине. Программа, рассчитанная до 2027 года, предполагала завершение войны еще в этом году. Премьер-министр Юлия Свириденко стремится к концу года получить одобрение нового пакета совета директоров МВФ, пишет издание.

Украинское правительство не планирует повышать налоговое давление на население, несмотря на рекомендации МВФ. В то же время, кредитор настаивает на сокращении теневой экономики, которая, по оценкам Кабмина, превышает 30% ВВП.

По данным Bloomberg, консультации продлятся, и окончательную сумму стороны должны согласовать на следующей неделе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Свириденко решила срочно обратиться в МВФ . Украина нуждается в дополнительном финансировании, поскольку перспективы окончания войны с Россией остаются туманными. Правительство скорее всего обратится в МВФ с просьбой утвердить новую программу. Об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко.

Глава правительства отметила, что мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых 75 млрд долларов, необходимых для бюджета на следующие два года. Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 млрд долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана при осмотре кредитора в следующем месяце.