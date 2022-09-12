МВФ готовит Украине экстренную помощь

Экстренную помощь странам, пострадавшим от роста цен на продовольствие из-за войны в Украине, собираются обсудить на заседании исполнительного совета в понедельник. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванные источники.

Зерно

Сообщается, что эта мера даст возможность оказать помощь странам, не выдвигая условия, как в случае с регулярной программой финансирования. Размер финансирования пока не известен. В статье отмечается, что официальное голосование относительно этого вопроса ожидается к ежегодному собранию в октябре. Если этот вопрос согласуют, все страны-члены смогут занимать до 50% квоты МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ и инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

Также в статье говорится, что Фонд мог бы предложить определенную ограниченную помощь Киеву, однако в украинском правительстве настаивают на "полноценном" пакете.

Как известно, цены на продовольствие в мире после широкомасштабного вторжения россии в Украину резко выросли, достигнув максимума в марте. Однако после соглашения о так называемом зерновом корридоре, удалось разбокировать работу морских портов и начать экспортировать зерно в Азию и Европу. В августе, по данным родовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие снова снизились, однако остались на 7,9% выше, чем годом ранее. В ФАО отмечают, что в августе мировые цены на пшеницу упали на 5,1% благодаря улучшению перспектив производства, особенно в Канаде и США и РФ, а также возобновлению экспорта из портов Черного моря Украины.





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