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МВФ спрогнозировал срок окончания войны: что это значит

Экономист Иван Усс рассказал, что может произойти в ближайшее время

сегодня, 22:40
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Автор:
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Лиля Воробьева

 Международный валютный фонд прогнозирует, что война между Россией и Украиной может завершиться в четвертом квартале 2025 года, а в худшем случае — продлится до середины 2026 года.

МВФ спрогнозировал срок окончания войны: что это значит

МВФ об окончании войны (фото из открытых источников)

Об этих прогнозах и их последствиях в эфире передачи "Сейчас" на YouTube-канале Telegraf.UA рассказал экономист Иван Ус. Он отметил, что международные организации, такие как МВФ, Всемирный банк и NEFCO (Северная экологическая финансовая корпорация), не могут прогнозировать, что война продлится вечно, поскольку в таком случае не будет речи об экономике.

По словам эксперта, они вынуждены устанавливать определенные сроки и заявлять, что конфликт может длиться определенное время. Ус подчеркнул, что говорить о продолжительности войны в 10-15 лет — это тоже неправильно, поскольку прогнозы разных аналитиков могут отличаться. Важно иметь план Б на случай завершения войны, независимо от того, когда это произойдет.

"Я далек от заявлений, что война завершится до конца 2024 года. Мы знаем, что отдельные представители блогосферы, назовем их так, говорили, что до конца этого года война завершится. Это слишком оптимистично, не думаю, что так будет", — отметил Иван Ус.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МВФ озвучили настораживающий прогноз о блекауте.   Энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.

По информации МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимой. Несмотря на такие значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября.

 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pMCil6r7QPg&t=438s&ab_channel=TelegrafUA
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