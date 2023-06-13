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На чем ездит Европа: самые популярные бренды

В каждой из европейских стран есть свой наиболее популярный бренд авто

сегодня, 16:43
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Автор:

Константин Куликов

Самый продаваемый бренд автомобиля в каждой из европейских стран определил Bulgariaball. Об этом сообщают "Комментарии".

На чем ездит Европа: самые популярные бренды

Автобрендовая карта Европы

За основу авторы взяли европейский континент не в его политическом или геополитическом значении, а географическом, поэтому в результаты исследования включены Россия и Турция. У последних, стоит отметить, только часть их территорий расположена в Европе. Тем не менее, самые продаваемые бренды авто в этих странах — "Лада" и "Фиат". В Украине — ЗАЗ, в Белоруси — "Фольксваген". Кроме, северной соседки Украины в неформальный клуб почитателей немецкого "народного вагона" входят — Латвия, Финляндия, Норвегия, Дания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Лихтенштейн, Швейцария, Македония, Хорватия и, конечно, сама Германия.


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Итальянский автопром и его бессмертный "Фиат", кроме турков, и Апеннинского полуострова, нашел своих верных почитателей в Сербии и Литве.

Французский "Рено" господствует во Франции, и это логично, а также в Португалии и Словении.

Испанский "Сеат", кроме Испании, не смог захватил себе место под солнцем потребительского спроса в какой-либо другой стране Европы.

Чешская же "Шкода", со своими немецкими хозяевами, демонстрирует настоящую автогеополитическую экспансию, покорив балто-адриатическое межморье — в свой клуб почитателей она уверенно записала Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Боснию, а также зачастую стоящую особняком от Европы — Исландию.

Румынская "Дачия", принадлежащая французам, захватила симпатии потребителей в Румынии, Болгарии и Молдове.

Север и юг европейского континента покорили своим качеством японцы — эстонцы проголосовали своими кошельками за "Хонду", а греки за "Тойоту". А Кипр и Британия отдали свои островные симпатии американскому "Форду".

Швеция хранит свою верность местному "Вольво".

Информацию об автосимпатиях жителей Черногории и Албании авторы исследования не предоставили, но не обошли своим вниманием малые государства юга Европы. Так, в Ватикане и Монако предпочитают "Ауди", а в Андорре — "БМВ".

Тем временем, СМИ узнали, что предложил Путин Северной Корее в обмен на оружие против Украины.

Лукашенко заявил, что лично потребовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси

А ученые назвали самых важных существ на Земле.



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