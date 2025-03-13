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На что украинцы тратят больше всего денег: данные Госстата

Продукты, коммуналка, транспорт, лекарства - в приоритете

13 марта 2025, 10:51
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Государственная служба статистики Украины опубликовала весовую структуру для расчета индекса потребительских цен по классификации индивидуального потребления по целям.

На что украинцы тратят больше всего денег: данные Госстата

Деньги. Фото: из открытых источников

Документ является актуальным в настоящее время.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, сыр и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.

На транспорт украинцы тратят 9,6%. Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства — 6,4%). На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты — 3,9%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги — 4,3%, отдых и культура — 3,7%, связь — 3,0%, рестораны и гостиницы — 2,8%, образование — 1,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Государственной службы статистики за 2024 год, средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% и составила 21,5 тыс. гривен. Однако по статистике Пенсионного фонда, средняя зарплата, по которой начисляются пенсии, составила 17,5 тыс. гривен. В то время средние зарплаты чиновников в три раза выше средних по стране.

По данным Министерства финансов, средние зарплаты украинских чиновников за 2024 год выросли на 40,9% и составили 54,4 тыс. гривен. Таким образом, рост за год составил около 15 тыс. гривен.

Самые высокие средние зарплаты получают должностные лица в Антимонопольном комитете и НКРЭКУ – 90-92 тыс. гривен в месяц. Следующими в списке идут чиновники из Минцифры и Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета – 68-72 тыс. гривен. Также в среднем более 60 тыс. гривен получают чиновники в Верховной Раде, Кабмине, Минюсте, ЦИК, НАПК, Минфине и Минэкономики.

На что украинцы тратят больше всего денег: данные Госстата - фото 2




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