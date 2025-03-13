На что украинцы тратят больше всего денег: данные Госстата

Как передает портал "Комментарии", Государственная служба статистики Украины опубликовала весовую структуру для расчета индекса потребительских цен по классификации индивидуального потребления по целям.

Деньги. Фото: из открытых источников

Документ является актуальным в настоящее время.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, сыр и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.

На транспорт украинцы тратят 9,6%. Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства — 6,4%). На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты — 3,9%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги — 4,3%, отдых и культура — 3,7%, связь — 3,0%, рестораны и гостиницы — 2,8%, образование — 1,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Государственной службы статистики за 2024 год, средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% и составила 21,5 тыс. гривен. Однако по статистике Пенсионного фонда, средняя зарплата, по которой начисляются пенсии, составила 17,5 тыс. гривен. В то время средние зарплаты чиновников в три раза выше средних по стране.

По данным Министерства финансов, средние зарплаты украинских чиновников за 2024 год выросли на 40,9% и составили 54,4 тыс. гривен. Таким образом, рост за год составил около 15 тыс. гривен.

Самые высокие средние зарплаты получают должностные лица в Антимонопольном комитете и НКРЭКУ – 90-92 тыс. гривен в месяц. Следующими в списке идут чиновники из Минцифры и Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета – 68-72 тыс. гривен. Также в среднем более 60 тыс. гривен получают чиновники в Верховной Раде, Кабмине, Минюсте, ЦИК, НАПК, Минфине и Минэкономики.



