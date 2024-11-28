На ОККО, SOCAR и WOG изменили стоимость горючего: разница в 5 грн/литр

На рынке горючего наблюдается падение цен на все виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 28 ноября.

АЗС. Фото: Freepik

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Цена на бензин А-95 почти сильно изменилась по сравнению с 21 ноября и составляет 56,42 грн/л. Бензин А-95 упал в цене на 2,43 гривны и составил 53,16 грн/л. Стоимость дизельного топлива за неделю также снизилась и сейчас составляет 49,44 грн/л. Тем временем цена на А-92 снизилась на 49 копеек за литр.

В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 35,35 упала до 34,50 грн.

Какая цена на топливо сегодня

A-95 – 56.42 грн/л.

A-95 – 53.16 грн/л.

A-92 – 52.75 грн/л.

ГП – 49.74 грн/л.

Газ – 34.50 грн/л.

Где самое дешевое горючее

Стоимость А-95

В лидерах по стоимости горючего А-95 АЗС Автотранс там стоимость этого горючего за литр составляет 62,97 грн/л, что на 6,55 грн/л дороже средней стоимости по Украине. На АЗС Shell цена составляет 60,49 и 60,49 грн/л соответственно. Тем временем цена ОККО и WOG и упала на 2 гривны за литр и составляет 57,99 грн/л. На АЗС UPG стоимость А-95 наименьшая на рынке горючего. За литр этого вида бензина там придется заплатить 49,90 грн/л.

Стоимость А-95

Что касается А-95, то на Shell стоимость самая высокая на рынке горючего. А-95 на Shell можно приобрести по 57.81 грн/л. Между тем на АЗС Marshal, Фактор и UPG цена самая низкая и составляет 48.88 и 48.90, что на более 8 гривен меньше цены на Shell.

Стоимость А-92

Если же вы заправляетесь А-92, то больше всего за литр придется заплатить на Параллель. Здесь цена составляет 57,99 грн/л, а вот сэкономить можно, заправляясь на Marshal, там цена меньше на 9.61 гривны за литр.

Стоимость ГП

Дизельное горючее на АЗС Shell составляет – 54.88 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена составляет 49,99 грн/л. На АЗС Marshal цена самая дешевая. Дизельное топливо стоит 45.88 грн/л.

Стоимость газа

Тем временем владельцы авто на газе смогут сэкономить заправляясь на АЗС Авантаж 7. В лидерах по стоимости этого вида горючего находятся АЗС Авиас, KLO и Shell.

Следует отметить, что динамика цен на топливо может подвергаться изменениям в зависимости от различных факторов, поэтому водителям рекомендуется следить за обновлениями на рынке горючего. Тем временем с актуальным курсом валют можно ознакомиться по ссылке .