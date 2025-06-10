На сколько подорожали продукты в Украине: какие из них выросли в цене в 4 раза

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года подскочили на 22,1%. Подорожали практически все продукты. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Подорожание продуктов. Фото: из открытых источников

По информации статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца — на 86,0%.

Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, подсолнечное масло — 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%.

Хлеб подорожал на 22,3%, молоко – на 20,9%, безалкогольные напитки — на 19,7%, сыр и творог — на 18,0%,

Цены на хлебопродукты выросли на 18,8%, на мясо и мясопродукты — на 18,2%, рыба и продукты из рыбы на 13,3%, макаронные изделия — на 13,0%, сахар — на 12,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Все дело в том, что, если они пойдут на этот шаг, то в Украину поставят свою продукцию аграрии из других стран и она будет тогда на порядок дешевле. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал Сергей Николайчук.

Заместитель главы НБУ допустил, что урожай зерновых и других культур в этом году может быть ниже, чем НБУ прогнозировал в апреле. В то же время пока что можно сказать лишь о несущественных изменениях.

"Даже, если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", — сказал он.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда Украина перейдет на евро: в НБУ назвали сроки.



