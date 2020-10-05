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Главная Новости Бизнес экономика Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил нового главу правления
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Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил нового главу правления

В финансовом учреждении заверяют, что смена руководства правления и процесс передачи управления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме

сегодня, 19:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

Второго октября Наблюдательный совет Ощадбанка принял два соответствующих решения: о прекращении со 2 ноября 2020 полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о вступлении на должность нового председателя правления Сергея Наумова. Об этом информирует пресс-служба банка.

Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил нового главу правления

Источник: finclub.net

Отмечается, что начиная с даты принятия решения, начинается процесс передачи управления новому руководителю Ощадбанка. На процедуру отводится 30 дней. Цель этого процесса — сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.

Известно, что Наумов имеет техническое и экономическое образование, также, 15 лет назад получил научную степень MBA в Kassel International Management School в Германии. В банковской сфере новый глава правления Ощадбанка работает четверть века. В сообщении говорится, что в течение 10 лет он возглавлял правления таких банков как УкрСиббанк, Правексбанк, Піреусбанк. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховный Суд остановил "дело Суркисов" по отношению к АО КБ "ПриватБанк".


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