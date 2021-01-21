Нацбанк предупредил о неизбежном росте цен: что ожидать украинцам

Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в ближайшее время. Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Украину ждет инфляция в 2021 году - Нацбанк. Фото: 24 канал

В государственной организации сообщают, что вероятное повышение цен начнется с первого полугодия этого года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Отмечается, что ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться несколькими главными факторами: быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хужим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур. Прогнозируемо вырастут производственные расходы бизнеса, в частности, на оплату труда.

Также НБУ отмечает, что пандемия и причины, которые она создала, длительное время сдерживали рост цен.

Также Нацбанк сообщает, что через некоторое время инфляция спадет в связи с уменьшением проинфляционных факторов.

Ожидается, что показатель базовой инфляции к концу этого года составит 5,9%. Последующие два года инфляция будет находиться в районе пяти процентов.

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