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Нацбанк предупредил о неизбежном росте цен: что ожидать украинцам

Повышение цен начнется с первого полугодия 2021

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в ближайшее время. Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Нацбанк предупредил о неизбежном росте цен: что ожидать украинцам

Украину ждет инфляция в 2021 году - Нацбанк. Фото: 24 канал

В государственной организации сообщают, что вероятное повышение цен начнется с первого полугодия этого года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Отмечается, что ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться несколькими главными факторами: быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хужим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур. Прогнозируемо вырастут производственные расходы бизнеса, в частности, на оплату труда.

Также НБУ отмечает, что пандемия и причины, которые она создала, длительное время сдерживали рост цен.

Также Нацбанк сообщает, что через некоторое время инфляция спадет в связи с уменьшением проинфляционных факторов.

Ожидается, что показатель базовой инфляции к концу этого года составит 5,9%. Последующие два года инфляция будет находиться в районе пяти процентов.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие профессии будут самыми нужными в 2021 году на территории Украины. Сегодня в базе службы занятости почти 43 000 популярных вакансий, средний размер заработной платы которых — восемь тысяч гривен. Подробнее об этих профессиях читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что недавно известная украинская артистка Оля Полякова прокомментировала языковой закон, вступивший в силу 16 января. Опубликовала видео звезда в своем Инстаграме. На этот раз Оля Полякова разговаривала на чистом украинском языке, несмотря на то, что обычно использует русский. Что же о законе думает отечественная звезда, читайте здесь.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/nacbank-ochikuye-priskorennya-inflyaciji-v-pershomu-pivrichchi-z-povernennyam-v-ciloviy-diapazon-u-2022-roci-novini-ukrajina-11293025.html
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 16:38

Когда эти суки, пардон - слуги, понижать цены думают, как обещал клоун зеля.

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