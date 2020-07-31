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Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Нацбанк оценил спад ВВП во втором квартале на уровне 11%

сегодня, 14:07
Автор:

Владимир Лавский
Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции до конца года

Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении. Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

Основными факторами стали полномасштабные карантинные ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в сельском хозяйстве из-за более позднего начала жатвы. Отмечается, что стимулирующие меры Национального банка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.

"С ослаблением карантинных мер уже с мая началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности. Последнее поддержало рост цен на мировых товарных рынках. К полноценной работе уже вернулись большинство отечественных предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг", - говорится в отчете.

Потребительская инфляция Согласно документу, потребительская инфляция в конце второго квартала ускорилась до 2,4% в июне, однако все еще находилась по нижней границе целевого диапазона 5% ± 1. Главными факторами ускорения инфляции в конце квартала НБУ называет подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий, а также ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

При этом в Нацбанке прогнозируют ускорение инфляции во втором полугодии 2020 года и ожидают, что на конец года она составит 4,7% в годовом измерении. "Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах скажется удорожание энергоносителей, а также плохой урожай фруктов", - сказано в инфляционном отчете.

Как ранее сообщали "Комментарии", Нацбанк опубликовал отчет за 2019 год. 



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