Накопительная пенсионная система: возможность и эффективность внедрения в нынешних условиях

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что сейчас проходит индексация пенсий для восьми миллионов украинцев, а политика повышения пенсий будет продолжаться. По словам премьер-министра, чтобы пенсионные выплаты выросли в два-три раза, требуется кардинально другой подход, в первую очередь накопительная пенсионная система.



Повышение пенсий - фото из открытых источников

"Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет, затем эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты и когда человек выходит на пенсию, то у нее будет и общая солидарная пенсионная выплата, такая как сегодня, и выплата с ее личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец-то смогут получать действительно достойные выплаты", — заявил Шмыгаль.

Как скоро в Украине смогут внедрить подобную систему? Что для этого нужно? Ответы на эти вопросы портал "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Накопить можно, а вот сохранить — нельзя

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин признался, что у него пессимистические ожидания по поводу накопительной пенсионной системы в Украине.

"Пессимизм этот основан на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя. И если вы берете ответственность собирать деньги с людей, которые не смогут ими воспользоваться раньше, чем через 35 лет страхового стажа, где гарантии, что эти деньги не превратятся в ничто?" — вопрошает эксперт.

Он приводит простой пример: если бы в 1997-м украинцы вложили свои деньги в пенсионный накопительный фонд, то сейчас бы получили вклады, обесцененные в 20 раз.

"А какой актив есть сегодня в Украине, который сэкономит и прирастит для вас деньги? Никакого… Если в 2015 году уровень инфляции был 42% в год, о чём можно говорить? В Украине слабая экономика. А в слабых экономиках велик риск, что деньги обесценятся, — подчеркивает Олег Пендзин. — Это как с условно дешевой ипотекой. Все долгоиграющие проекты (20-30 лет) должны базироваться на экономической стабильности. У нас ее, к сожалению, нет".

Накопления не могут быть гарантиями получения дополнительных средств

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поясняет: "С октября 2017 года, когда была проведена очередная т.н. пенсионная реформа (а точнее — секвестр бюджета Пенсионного фонда и серьезное ухудшение в плане пенсионного обеспечения), размер пенсий снизился примерно на 30%. А индексация пенсий, которую правительство должно проводить ежегодно, также стала значительно меньшей".

Он также подчеркивает, что увеличение количества лет страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту, делает фактически бессмысленной существующую в Украине систему легальной занятости относительно пенсий.

"Что имеется в виду. Чтобы среднестатистическому мужчине заработать 35 лет страхового стажа, ему необходимо без перерыва работать с момента окончания школы — и до достижения пенсионного возраста. Делать это желательно, не поступая в вуз. Иначе, в принципе, не будет возможности сменить на что-то работу или не работать какое-то время, — поясняет Юрий Гаврилечко. – Также надо понимать, что накопления сами по себе не могут быть гарантиями получения дополнительных средств. Ведь чтобы что-то накопить, отложить на пенсию, у тебя должны быть дополнительные деньги. Они появятся, если будет рост квалификации. А для этого нужно учиться. А чтобы учиться, нужно время. А ты не можешь тратить время и деньги на учебу, иначе рискуешь не получить хотя бы базовую пенсию. Такой вот замкнутый круг".

Эксперт также отмечает, что для поднятия в 2-3 раза пенсионных выплат, что обещают власти, нам нужно увеличить уровень ВВП в эти самые 2-3 раза. Что на данный момент невозможно, учитывая и состояние экономики, и то, что количество работающих у нас фактически сравнялось с количеством пенсионеров.

"Откладывая по 7% от зарплаты в "пенсионную копилку" можно, в принципе, при беспрерывном стаже накопить на 2-3 года жизни на пенсии. Хватил ли? С учетом продолжительности жизни в Украине — возможно. Но беда еще и в том, что накопить в гривне невозможно, — подчеркивает Юрий Гаврилечко. — Проведите простой подсчет: если бы вы откладывали в гривне 7% от своей зарплаты в течение, допустим, 30 лет, сколько бы накопили, учитывая курсовые скачки? Думаю, ответ понятен".

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