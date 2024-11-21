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Налоги кусаются: топ-10 стран с самыми высокими ставками НДФЛ в мире

Ставки налога на доходы физических лиц значительно варьируются по миру, от низких до высоких в зависимости от страны. В некоторых европейских государствах ставки налога на доходы физических лиц составляют более 50%

сегодня, 13:54
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Амбарцумян Анна

Сколько процентов своей зарплаты вы готовы отдать государству? Этот вопрос беспокоит многих. Ведь налоги – это обязательный вклад каждого гражданина, который идет на финансирование государственных программ и социальных услуг. Однако уровень налогообложения в разных странах мира существенно отличается. Рассмотрим топ-10 стран с высокими ставками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и сравним их с Украиной.

Налоги кусаются: топ-10 стран с самыми высокими ставками НДФЛ в мире

Топ-10 стран с самыми высокими ставками НДФЛ

По данным последних исследований, первые места в рейтинге стран с самым высоким НДФЛ занимают скандинавские страны и некоторые страны Западной Европы. Так, лидером по размеру налога на доходы является Дания с поразительной ставкой 55,9%. То есть почти половину своей зарплаты датчане отдают государству. Не отстают от Дании Швеция (52,9%), Бельгия (50%) и Финляндия (49,2%). Интересно, что в таких странах как Исландия (46,9%), Нидерланды (46,5%) и Португалия (46,3%), ставки НДФЛ также превышают 45%.

Почему такие высокие налоги

Возникает логичный вопрос: почему в этих странах такие высокие налоги? Ответ кроется в социальной модели государства. В странах с высокими налогами, как правило, развита система социального обеспечения, бесплатная медицина, качественное образование и другие социальные блага. Граждане этих стран готовы платить высокие налоги в обмен на гарантии социальной защиты.

А как насчет Украины

В нашей стране ставка налога на доходы физических лиц составляет 18%. Это гораздо меньше, чем в странах-лидерах рейтинга. Однако следует отметить, что кроме основной ставки НДФЛ существуют еще и другие налоги и сборы, которые существенно увеличивают налоговую нагрузку на граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне стало известно о том, что Гетманцев предлагает увеличить военный сбор до 5%, в том числе для военнослужащих. В Верховной Раде такое предложение назвали абсурдным и циничным.



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