Нардеп: достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС удешевит электроэнергию

Украинский парламент готовится рассмотреть законопроект, способный существенно повлиять на энергетическую безопасность страны и кошельки ее граждан. Речь идет о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, что, по словам народного депутата Сергея Нагорняка, позволит значительно снизить цену на электроэнергию.

Парламент рассмотрит законопроект о достройке Хмельницкой АЭС

В условиях, когда страна сталкивается с дефицитом генерации, а цены на электроэнергию растут, достройка новых блоков ХАЭС видится как эффективный способ стабилизировать энергорынок. Дополнительные 2,2 ГВт мощности, которые обеспечат новые блоки, позволят избежать дефицита и, как следствие, снизить тарифы для потребителей.

"Когда в стране есть определенный дефицит генерации, соответственно цена на электроэнергию растет. Достройка новых блоков позволит избежать этого дефицита и снизить цену", — отметил он.

Путь к энергетической независимости, однако, не лишен препятствий. Народный депутат Сергей Нагорняк указывает на наличие групп, заинтересованных в затягивании принятия решения о достройке ХАЭС. Эти группы, по его словам, стремятся сохранить текущую ситуацию на энергорынке, которая позволяет им извлекать выгоду из высоких цен на электроэнергию.

"Мы будем убеждать коллег собрать необходимое количество голосов для поддержки этого решения, чтобы дать толчок экономике и обеспечить работой работников атомных станций, особенно в условиях войны", — подчеркнул нардеп.

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